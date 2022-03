Geschichte einer langen Suche

Der Kreuzstadl Rechnitz hat sich tief in die Seele eingegraben, als Ort eines Massenmordes und zugleich als Mahnmal und Ort des Gedenkens. Die historischen Fakten zur Ermordung von beinah 200 jüdischen Zwangsarbeitern sind bekannt; nach den Überresten der Opfer wird bis heute gesucht.

Eine jahrzehntelange Aufgabe, die staatliche, historische und religiöse Institutionen eint, ebenso von Privatpersonen und Ehrenamtlichen getragen wird; seit dem Jahr 1992 vom Verein RE.F.U.G.I.U.S., der Rechnitzer Flüchtlings- und Gedenkinitiative mit dem heutigen Vorsitzenden Paul Gulda und einem engagierten Team. Die Beweggründe hinter der immer wieder neu aufgerollten Suche, der Antrieb, den Toten eine würdige Grabstätte zu geben, ist nun Inhalt des diesjährigen Symposiums.

Den Auftakt macht am 19. März in Rechnitz ein Vortrag von Nikolaus Franz, der im Auftrag des Bundesdenkmalamtes seit 2013 die Recherchen leitet und sechs Grabungen begleitete. Bei einer Tagung in Oberwart wird am 24. März im Beisein von Bundespräsident a.D. Heinz Fischer und weiterer Gäste über die jahrzehntelange Suche gesprochen. Beim Kreuzstadl wird am 27. März allen Opfern des Südostwallbaus gedacht.