Sammelspaß im Sommer bei „Burgenland radelt“

Die Anzahl der Sammelspaß-Orte wurde im Gegensatz zum Vorjahr verdoppelt. Wer mindestens zwei Ziele einsammelt, nimmt am Sammelspaß-Gewinnspiel teil und kann tolle Preise gewinnen“, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.

Als Hauptpreis gibt es einen Burgenland Gutschein im Wert von 200 Euro zu gewinnen. Dieser wird unter allen TeilnehmerInnen verlost, die mindestens vier Ziele eingesammelt und somit die goldene Sammelspaß-Trophäe erreicht haben. Bei drei eingesammelten Orten hat man die Chance auf Burgenland Radtrikots oder Jahreskarten für die Burgenland Trails am Geschriebenstein. Darüber hinaus werden Tageskarten für die Burgenland Trails am Geschriebenstein, Burgenland radelt Funktionsshirts, Race Caps und Radkarten verlost, in Summe 51 Preise.

Sammelspaß-Orte sind unter anderem das Tor der Freiheit in St. Margarethen, das Schloss Lackenbach, der Leuchtturm in Podersdorf, die Sonnentherme Lutzmannsburg oder der Weinblick am Eisenberg. Eine Teilnahme an der Aktion ist ausschließlich mit der „Österreich radelt App“ möglich. Die Anzahl der eingesammelten Orte wird in der App und im Benutzerkonto auf der Website angezeigt. Infos zum Sammelspaß: https://burgenland.radelt.at/aktuelles/der-sammelspass-im-sommer

Burgenland radelt: Bisher 570.000 Kilometer zurückgelegt

Aktuell sind bereits mehr als 1.800 Personen bei Burgenland radelt dabei. Über 570.000 Kilometer wurden von den TeilnehmerInnen zurückgelegt und mehr als 100 Tonnen CO2 eingespart. Im Bundesländervergleich liegt das Burgenland damit an dritter Stelle hinter Tirol und Vorarlberg (Aktive im Verhältnis zu EinwohnerInnen). Das zeigt, dass Radfahren im Burgenland boomt und immer mehr Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

Die Hauptaktion läuft noch bis 30.09.2022. Anmeldungen sind jederzeit möglich auf https://burgenland.radelt.at