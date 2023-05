Die Große Burgenlandtour: Sieben neue Abenteuer warten

Die große Burgenland Tour ist zurück: Unter dem bewährten Motto „7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer“ wandert der ORF Burgenland von 18. bis 24. Mai durch das Land. Nach dreijähriger Pause findet die beliebte Publikumswanderung wieder statt, wobei von Nord bis Süd wieder sieben attraktive Rundwanderrouten warten. Denn die große Burgenland Tour soll eine attraktive Auszeit vom Alltag bieten und die Schönheiten des Landes erlebbar machen. Es gibt wieder viel zu sehen: neben Landschaft, Natur und Bewegung bieten die Routen auch die Gelegenheit, regionale Besonderheiten, Tradition, Brauchtum und Kulinarik kennenzulernen.

Die Rundkurse sind etwa 16 bis 18 Kilometer lang. Für das leibliche Wohl wird sowohl am Start als auch auf Labestationen entlang der Strecken gesorgt. Die Wanderungen enden jeweils am Zielort mit einem kleinen Fest.

Umweltbewusst in der Natur unterwegs

Großer Wert wird im heurigen Jahr auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Ganz im Sinne der wunderschönen Natur, die „erwandert“ wird, will der ORF in diesem Jahr auf eine möglichst umweltbewusste Umsetzung dieses großen Ereignisses setzen. Die Wanderer werden daher gebeten, sich die eigene Mehrwegflasche in den Rucksack mit einzupacken, um sich an den Labestationen umweltbewusst mit Nachschub an nötigen Flüssigkeiten versorgen zu können.

Der ORF lädt in Zusammenarbeit mit der BVZ, Burgenland Tourismus, der Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative Burgenland und der Wirtschaftskammer alle ein, die Wanderschuhe zu schnüren und das Burgenland auf gemütliche Art während der gesamten Strecke, einer Tagesetappe oder auch nur während eines Teilstückes zu erkunden.

Alle sieben Treffpunkte auf einen Blick