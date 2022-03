Burgenland startet Medikamenten-Sammlung für Ukraine

Das Burgenland startet eine Medikamenten-Sammlung für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen. Rezeptfreie Arzneien können am Samstag, den 12. März, bei den teilnehmenden Feuerwehren abgegeben werden, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag mit.

Gefragt sind rezeptfreie Medikamente, die auf Informationsblättern aufgelistet werden. Es wird ersucht, ausschließlich diese abzugeben und auf das Ablaufdatum zu achten. Die Liste der Feuerwehren und der benötigten Güter wird auf www.burgenland.at/burgenland-hilft veröffentlicht. Die im Burgenland gesammelten Hilfsgüter werden in die Ukraine transportiert und über NGOs an die Menschen verteilt.