Allerheiligen steht vor der Tür, und die Produktion von Gestecken und Buketts läuft auf Hochtouren. So auch im Betrieb von Gärtnermeister Andreas Pomper. Unzählige Chrysanthemen in den unterschiedlichsten Variationen sind hier gezüchtet worden und sorgen für bunte Akzente in den Schüsseln und Vasen.

Durchschnittlich dreißig Prozent des Jahresumsatzes der heimischen Gärtnereien werden im Herbstgeschäft erwirtschaftet. Zu Allerheiligen werden die Gräber auf den burgenländischen Friedhöfen mit rund 65.000 Gestecken geschmückt. Dafür geben die Kunden im Schnitt zwischen 40 und 60 Euro aus.

„Ich appelliere an die Burgenländer, ihre Blumen, Kränze, Buketts und Blumengestecke bei den heimischen Gärtnern zu kaufen. Dadurch werden auch die Wertschöpfung in unserem Land erhöht und Arbeitsplätze gesichert“, so Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich.