Gedenken an NS-Opfer der Roma und Sinti im Burgenland

Im burgenländischen Lackenbach (Bezirk Oberpullendorf) ist am Samstag der während der NS-Herrschaft verschleppten und ermordeten Roma und Sinti gedacht worden. Justizministerin Alma Zadic sagte in ihrer Rede, die Verantwortung der Nachgeborenen sei es, aus der Geschichte zu lernen. "Wir gedenken heute der dunkelsten Jahre in der Geschichte unseres Landes."