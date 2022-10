Burgenländische Museen laden zum „Tag der offenen Tür“

Werbung

In diesem Jahr beteiligen sich insgesamt 44 Museen und Sammlungen an der Initiative des Kulturreferates. Vom neu eröffneten Fahrradmuseum in Illmitz bis zum Historischen Gedenkraum am Schlösslberg in Mogersdorf können alle an der Aktion beteiligten Museen bei freiem Eintritt besucht werden.

„Es freut mich sehr, dass es auch heuer wieder möglich ist, sich bei freiem Eintritt ein Bild über die Vielfalt der heimischen Museen machen zu können. Die Besucherinnen und Besucher können am Nationalfeiertag entdecken, welche kulturellen Schätze es im Burgenland zu bestaunen gibt“, freut sich LH Hans Peter Doskozil. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Museen am 26. Oktober 2022 von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Das thematische Spektrum reicht in diesem Jahr von der Bildenden Kunst über Brauchtum bis hin zum Erleben von Geschichte – präsentiert in Freilicht- und Spezialmuseen, Galerien, Burgen und Schlössern. Auch die Ausstellungen des vorjährigen Jubiläumsjahres „100 Jahre Burgenland“ sind noch auf Burg Schlaining, Burg Güssing, im Landesmuseum Burgenland sowie im Diözesanmuseum sowie im Museum Jois zu besichtigen.

LH Doskozil dankt allen teilnehmenden Museen, die sich im heurigen Jahr an dieser großartigen Kulturaktion beteiligen: „Besonders den Privatbetreibern der kleinen Häuser möchte ich meinen Dank aussprechen. Sie leisten einen bedeutsamen Beitrag für das Kulturland Burgenland“.

Nähere Infos zum „Tag der offenen Tür“ sind auf der Homepage des Landes unter Tag der offenen Museumstür - Land Burgenland zu finden.