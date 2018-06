Unter anderem ging der Preis an das Projekt Discobus im Burgenland und die HTL Mödling - die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Gala vergeben.

Auch APA-Redakteurin Angelika Kreiner wurde ausgezeichnet. Die Journalistin beweise "immer wieder aufs Neue ein feines Gespür für aktuelle Trends und gesellschaftlich relevante Themen", heißt es in der Begründung für die Vergabe des "Aquila" in der Kategorie Medien an Angelika Kreiner. "Das Ergebnis ist qualitativ hochwertiger, sachlicher Journalismus, basierend auf aufwendigen Recherchen und Faktenchecks." Kreiner zähle "zu den Top-Experten der österreichischen Verkehrssicherheit".

Ausgezeichnet wurden weiters der Kindergarten Hohenegger, wo im Rahmen eines Wortschatzprojektes auch Begriffe aus dem Bereich der Verkehrserziehung einfließen. Die HTL Mödling erhielt den "Aquila" für die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen, um den Radverkehr sicherer zu machen.

Das ebenfalls geehrte Amt der Landeshauptstadt Bregenz wiederum hat sich für einen sicheren Schulwegs mit weniger Autoverkehr eingesetzt. In der Kategorie "Unternehmen" siegte die Senitec GmbH, ein von der Firma entwickelter Sicherheits-Blinker für die Hand überzeugte die Jury.

Den Sonderpreises für Zivilcourage durfte Kevin Resch entgegennehmen. Am 13. März 2018 gelang es ihm, einen rollenden Lkw - dessen Lenker einen medizinischen Notfall hatte - trotz versperrter Fahrerkabine anzuhalten.