Der BVZ-Martini in der Kategorie Wirtschaft geht an den gebürtigen Tiroler Karl Reiter, der als als Pionier in der Wellnesshotellerie gilt. Sein Erfolgsrezept: Ungewöhnliche Ideen mit einer gesunden Portion Bescheidenheit.

Er selbst bezeichnet sich als Gast- und Landwirt. Unbestritten ist er aber auch Vorreiter, Visionär und Querdenker. Vor vielen Jahren brachte Reiter den Wellnesshotel-Trend nach Österreich, außerdem sorgte er für einiges Aufsehen, als er als einer der Ersten mit der „Adults Only“-Philosophie an den Start ging. Auch in Sachen Mitarbeiterführung – immerhin beschäftigt er mittlerweile 600 Mitarbeiter in drei Hotels – geht Reiter eigene Wege. Da kann dann ein Betriebsausflug schon einmal nach New York führen.

An die Pension denkt der Hotelpionier noch lange nicht. Dabei könnte sich der fast 70-Jährige schon längst auch zur Ruhe setzen. Dennoch lebt er im Hotel in Bad Tatzmannsdorf und kümmert sich um alles, was so anfällt. Des Geldes wegen macht er das nicht: „Aber die Liebe zur Sache treibt mich an.“