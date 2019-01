Im Rahmen eines Festaktes im Kulturzentrum Eisenstadt standen am Dienstagabend gleich 16 Persönlichkeiten im Rampenlicht, die sich in den vergangenen Jahren um das Burgenland verdient gemacht haben.

Das Komturkreuz des Landes, eine der höchsten Auszeichnungen, wurde dabei an drei Ehrenträger verliehen: Alfred „Gigi“ Ludwig hat als ehemaliger Generaldirektor des Österreichischen Fußballbundes zum Erfolg der Sponsoren-Partnerschaft zwischen dem Burgenland und dem ÖFB beigetragen. Seit dem 18. März 1997, also seit mehr als 18 Jahren, ist das Burgenland Sponsor und Matchpartner der Österreichischen Fußballnationalmannschaft.

Das Komturkreuz erhielt auch Senator Walter Gerbautz, der als Fachgruppengeschäftsführer der Fahrschulen an der Wirtschaftskammer Wien tätig ist. Der gebürtige Hornsteiner ist Vorstandsmitglied in verschiedensten Vereinigungen zur Völkerverständigung und war in diesen Funktionen stets bemüht, sein Heimatland auf der internationalen Bühne zu repräsentieren.

Das dritte Komturkreuz des Abends ging an Mario Schwann, Center Manager im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf. Er habe nicht nur maßgebliche Akzente zur Förderung der burgenländischen Wirtschaft gesetzt, sondern auch die Basis zur Schaffung vieler hunderter Arbeitsplätze im Burgenland gelegt, wurde in der Laudatio betont.

Weitere Ehrenzeichen

Mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Burgenland wurden Christian Koidl, Johann Wachtler und Stefan Laimer ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen des Landes wurde Barbara Karlich, Zeljko Odobasic, Othmar Janits, Christian Fleischhacker und Herbert Brettl verliehen.

Das Verdienstkreuz des Landes erhielten Robert Denk, Angelika Kornfeind, Bernd-Ulrich Szekely und Franz Toppel. Mit „Dank und Anerkennung“ ausgezeichnet wurde Ewald Hamm. Der Präsidentin des Roten Kreuzes Burgenland, Friederike Pirringer, wurde ein Bundesehrenzeichen verliehen.