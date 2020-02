Gerald Gradwohls Gitarre kennt man nicht nur im Burgenland allzu gut, hat der Musiker doch auch international schon vielfach auf sich aufmerksam gemacht – am Jazzfestival in Montreal ebenso wie bei Tourneen in Mexiko oder in den USA.

Jetzt greift Gradwohl bereits zum siebenten Mal auch wieder als Leadgitarrist beim Orchester der ORF-Show „Dancing Stars“ in die Saiten: Wenn ab 6. März Stars wie Michaela Kirchgasser oder Andreas Ogris das Tanzbein schwingen, dann ist Gradwohl wieder live dabei.

Stolz ist man auch im Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt, wo Gradwohl seit 1991 einem Lehrauftrag nachgeht. So betont auch Direktor Tibor Nemeth, mit künstlerischen Aktivitäten sei „die Verbindung von Praxis und pädagogischer Arbeit auf höchster Ebene garantiert“.