Ruft der Kuckuck schon aus dem Wald?

BirdLife Österreich bittet um Meldung des ersten Kuckucks. Der Cuculus canorus wird in den nächsten Tagen und Wochen sein Winterquartier in Afrika verlassen und unter anderem ins Burgenland migrieren. Im Rahmen einer österreichweiten Bürgerwissenschaft (Citizen Science) soll diese Veränderung erforscht werden. Alle Vogelfreunde können mitmachen und den ersten rufenden Kuckuck auf der BirdLife-Website eintragen: https://birdlife.at/page/kuckuck-meldeaktion

Der Bestand des Kuckucks ist europaweit rückläufig: ein Drittel weniger Kuckucke in den letzten 40 Jahren. Diese Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit zunehmender Flächenversiegelung, dem Austrockenen feuchter Lebensräume und dem Verlust von Landschaftselementen in den heimischen Brutgebieten, entlang der Zugroute sowie in den afrikanischen Überwinterungsgebieten. BirdLife Österreich schätzt in Österreich rund ein Viertel weniger Kuckucke in den letzten 25 Jahren, wobei nach einer Abnahme rund um den Jahrtausendwechsel der Bestand zurzeit stabil bei rund 100.000 bis 150.000 Kuckucken liegen dürfte.

Klimawandel ändert Jahresrhythmus der Vögel

Die menschengemachte Klimakrise verändert das Zuggeschehen der Vögel zusätzlich und verschiebt den Brutzeitpunkt nach vorne. Zwischen dem Kuckuck als Langstreckenzieher und seinen vielfältigen Wirtsvögeln, die teils lang- oder kurzstreckenziehend oder Standvögel sind, scheint sich ein zeitliches Auseinanderdriften abzuzeichnen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Hausrotschwänze pro beobachteter Dekade nochmals durchschnittlich sieben bis acht Tage früher in unseren Brutgebieten ankommen als die Kuckucke und früher mit der Brut beginnen. „So kann der Kuckuck sein Ei immer seltener in diese Nester platzieren und muss die Zweitbruten seiner Wirtsvögel nutzen“, so Andreas Kleewein von BirdLife Kärnten: „Nimmt der Bruterfolg ab, werden die Kuckucke immer weniger!“

Suche nach dem ersten Kuckuck im Land

Mit der Meldung des ersten rufenden Kuckucks kann man mehr über den Jahresverlauf im Leben des Kuckucks erfahren und eventuelle zeitliche Veränderungen feststellen. Eingabe bitte unter: https://birdlife.at/page/kuckuck-meldeaktion

Im vergangenen Jahr gingen rund 2.200 Meldungen bei BirdLife Österreich ein, die ersten Kuckucke riefen ab Ende März.