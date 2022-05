Nach Ausrottung fliegt der Seeadler wieder

Werbung

Seit das Bundes-Wappentier, der Seeadler, nach seiner Ausrottung in großen Teilen Europas heute wieder in Österreich heimisch ist, konnte die Zahl der Brutpaare dank vielseitiger Artenschutzmaßnahmen auf etwa 45 gesteigert werden. Die Tiere suchen seit einigen Jahren die vielfältigen Lebensräume im Nordburgenland zur Brut auf, so auch auf der 5.600 Hektar großen Bio-Landwirtschaft der Esterhazy Stiftung, die von der Pannatura GmbH verwaltet wird.

Dort wurde wie bereits in den letzten zwei Jahren auch heuer zwei junge Seeadler erfolgreich besendert. Mit eigens angefertigten GPS-Sendern werden die Tiere künftig auf der Suche nach eigenen Brutrevieren beobachtet und ihre Routen nachverfolgt.

„Die neuerliche erfolgreiche Besenderung von jungen Adlern stützt die Artenschutz-Bemühungen der letzten Jahre zusätzlich. Mithilfe der Senderdaten können wichtige Erkenntnisse für die Bewirtschaftung unserer Flächen gewinnen“, erzählt Pannatura GmbH-Geschäftsführer Matthias Grün.

Sender: Extra leicht, wichtig für Adler-Forschung

Aufzeichnung der Flugrouten mit GPS-Sendern besonders aufschlussreich. Die kleinen, solarbetriebenen Sender am Rücken der Tiere stellen dabei aufgrund ihres minimalen Gewichts von nur 30 Gramm keine Einschränkung dar. „Die Seeadler-Sender liefern wertvolle Erkenntnisse über die Langstrecken-Bewegungen dieser seltenen und streng geschützten Tiere und ermöglichen so eine erleichterte Umsetzung internationaler Schutzbemühungen“, betont Christian Pichler, Seeadler-Experte der Umwelt-Organisation WWF.