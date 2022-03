Burgenländisches Lichtermeer als "stille Waffen für den Frieden"

Gleichzeitig startet der Bischof einen Aufruf an die Gemeinden in der Diözese Eisenstadt, an den Kriegerdenkmälern des Burgenlands Kerzen anzuzünden und auf diese Weise "ein burgenländisches Lichtermeer für den Frieden in der Ukraine" zu schaffen.

Caritas-Spendenaktion für die Ukraine

Weiters bittet Bischof Zsifkovics auf dem Weg der Caritas Burgenland um finanzielle Unterstützung für die vom Krieg schwer getroffenen Menschen in der Ukraine: Mit 25 Euro kann ein Nothilfepaket direkt vor Ort ausgegeben und somit die Notversorgung eines ganzen Haushalts sichergestellt werden. Es enthält unter anderem Zucker, Mehl, Tee, Sonnenblumenöl, Butter und Lebensmittelkonserven. Diese Hilfe ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Es gibt keine komplizierten Transportwege, es wird die Region selbst unterstützt.

Caritas Spendenkonto

IBAN: AT34 3300 0000 0100 0652

Kennwort: Ukraine Krise