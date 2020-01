Bürsten und ähnliches werden heutzutage oft industriell gefertigt, meist in Billiglohnländern. Doch das geht auch anders: die Mattersburger Bürstenerzeugerin Melanie Eckhardt setzt in ihrem Geschäftsmodell auf Handarbeit und Qualität aus Österreich und hat damit großen Erfolg. Melanie Eckhardt freut sich über den Award: „Mein Opa hat das Unternehmen 1951 gegründet. Vor 20 Jahren habe ich den Betrieb von meinem Vater übernommen. Es hat sich für mich nie die Frage gestellt, was ich einmal werden will: Mir ist das Unternehmerinnen-Gen in die Wiege gelegt worden.“

Melanie Eckhardt engagiert sich für Unternehmerinnen im Burgenland: „Es ist mir ein großes Anliegen, diesen Frauen Mut zur Selbstständigkeit zu machen, damit sie das Unternehmerinnentum als Chance wahrnehmen. In meiner Funktion als Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft sehe ich es als meine Aufgabe, Frauen, die Veränderung suchen, zu motivieren und zu fördern. Die Wirtschaftskammer bietet hervorragende Unterstützung bei der Unternehmensgründung. Auch das gesamte und umfassende FiW-Netzwerk steht angehenden Unternehmerinnen gern mit Rat und Tat zur Seite.“

Julia Wolf aus Wörterberg im Finale

In der Kategorie Innovation kam die Wörterbergerin Julia Wolf bis ins Finale. Der Schwerpunkt von Julia Wolfs Unternehmen Biohof Wolf, liegt auf der Erhaltung, Vermehrung und Verbreitung von Kulturpflanzen. Diese werden ab Hof, im Internet oder auf Märkten angeboten. Wolf erklärt: „Wir bieten auch Konzepte an, wie man essbare Gärten mit Hochbeeten, Naschhecken, Kräuterbeeten und Blumenwiesen erstellt und zum Beispiel bei Schulen gemeinsam mit den Kindern umsetzt.“ Für Kinder ist das besonders lehrreich erklärt Wolf: „So können die Kinder den Kreislauf vom Samen bis zur Ernte miterleben und so die Natur mit allen Sinnen erfahren.“