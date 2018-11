Familienpass wird um "Oma+Opa Karte" erweitert .

Der sogenannte Familienpass, der Familien im Burgenland Vergünstigungen und Preisnachlässe bei Partnerbetrieben in Wirtschaft und Tourismus bringt, wird um eine "Oma+Opa Karte" erweitert. Das teilte Familienlandesrätin Verena Dunst (SPÖ) am Mittwoch mit. Profitieren sollen davon etwa burgenländische Großeltern, deren Enkel in anderen Bundesländern leben. Pass oder Karte sind kostenlos.