Fast 11.500 Schüler besuchen freiwillige Englischstunde .

Die freiwillige Englischstunde, die seit Anfang September in allen burgenländischen Volksschulen angeboten wird, wird von einem Großteil der Schulkinder in Anspruch genommen, bilanzierte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung.