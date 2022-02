Krebshilfe: Bilanz und Arbeitsschwerpunkte für 2022

„Die Krebshilfe Burgenland ist im Gesundheitssystem ein wichtiger Partner. Erstens, weil die Krebshilfe mit zahlreichen Aktionen ganz erfolgreich auf Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam macht und zweitens, weil sie für Menschen mit der Diagnose Krebs eine erste Anlauf- und wichtige Beratungsstelle ist. Jeder von uns kennt Menschen, die eine Krebserkrankung überwunden haben und jeder kennt aber auch Menschen, die dies nicht geschafft haben. Krebs ist in unser aller Bewusstsein verankert“, betont LH-Stv. Eisenkopf.

Bilanz von Unterstützungen des Landes

Burgenländischer Frauenlauf: Einen Teil des Startgeldes der Teilnehmerinnen des Burgenländischen Frauenlauf wird jährlich der Krebshilfe Burgenland gespendet. Zuletzt belief sich die Summe auf 4.000 Euro.

Charity Aktionen: Darüberhinausgehend fanden in den vergangenen Jahren auch regelmäßig Charity Aktionen statt, so auch 2021: Gemeinsam mit Landtags-Präsidentin Verena Dunst wurden vor der Landtagssitzung im Oktober Spenden für die Krebshilfe Burgenland gesammelt. Als Dankeschön für die Spende gab es eine rosa Schleife und einen rosa Sacherwürfel. Insgesamt konnten hier 1.276 Euro eingenommen werden.

Sichtbare Bewusstseinsbildung: Außerdem wird jedes Jahr im Brustkrebsmonat Oktober die Rosa Schleife am Landhaus angebracht.

Krebshilfe Burgenland

„Wir sind eine Servicestelle für an Krebs erkrankte Menschen. Wir bieten z.B. Beratungen über Wiedereinstieg in den Beruf nach Krebserkrankungen an. Anträge können mit uns ausgefüllt werden z.B.: für eine onkologische Rehabilitation“, erklärt Dr.in Michaela Klein, Präsidentin der Krebshilfe Burgenland.

Projekte und Zielsetzungen der Krebshilfe Burgenland

Ein Schwerpunkt dieses Jahres wird die Implementierung der Loose Tie Aktion sein. Männer nehmen weniger häufig als Frauen die Angebote der Krebsfrüherkennung in Anspruch. Mit Loose Tie soll auf die Möglichkeit der Früherkennung, v.a. beim häufigsten männlichen Krebs, dem Prostata Carcinom, aufmerksam gemacht werden.

Soforthilfefonds

Wichtig für die Krebshilfe Burgenland war und ist es Menschen, die an Krebs erkrankt sind, auch finanziell zu unterstützen. Durch den Soforthilfefonds können Menschen, die durch ihre Erkrankung in eine finanzielle Notlage geraten, bis zu 5000 Euro finanzielle Unterstützung erhalten.

HPV-Impfaktion

Die HPV-Impfaktion wird auch dieses Jahr fortgeführt. Außerhalb des Kinderimpfprogrammes und der Catch up Impfung können alle Burgenländerinnen und Burgenländer den HPV Impfstoff zu einem deutlich vergünstigten Preis erhalten. Eine Impfung, die gegen viele Krebserkrankungen schützt.

Krebsreport 2021

· Jährlich erkranken in Österreich etwa 42.000 Menschen an Krebs. Brustkrebs bei Frauen und Prostatakrebs bei Männern zählen zu den häufigsten Krebserkrankungen in Österreich.

· Fast 35 % der Menschen in Österreich erkranken im Laufe ihres Lebens an Krebs.

· Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungen gingen, bedingt durch die Pandemie, im Jahr 2020 um 13 % bei der Mammographie und um fast 15 % bei Vorsorgekoloskopien zurück, beides könnte zu einer erhöhten Sterblichkeit bei Brust- und Darmkrebs führen.

Pink Ribbon

„In 20 Jahren Pink Ribbon in Österreich wurde vieles erreicht. Die rosa Schleife steht für Solidarität mit Betroffenen und ist ein Aufruf zur Brustkrebsvorsorge. Als Pink Ribbon Botschafterin werde ich all meine Möglichkeiten nutzen, um die Burgenländerinnen auf dieses so wichtige Thema aufmerksam zu machen“, versicherte Àgnes Ottrubay, Pink Ribbon Botschafterin.