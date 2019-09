Damit wird der Weg für das im "Zukunftsplan Pflege" enthaltene Modell zur Anstellung pflegender Angehöriger geebnet. Während SPÖ und FPÖ betonten, dass mit der Novelle der "richtige Weg" eingeschlagen werde, übte die Opposition Kritik und ortet viele offene Fragen.

"Herzstück" der Novelle sei die Anstellung pflegender Angehöriger, stellte SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Drobits fest. Pflegebedürftigen Menschen werde ermöglicht, "in den eigenen vier Wänden in Würde zu altern und ohne Einkommensprobleme in Würde altern zu dürfen". 99 Prozent der Menschen wollten so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben dürfen. Diejenigen, die bisher zu Hause geblieben seien und teilweise ihren Job aufgegeben und sich der Familie geopfert hätten, hätten mit diesem Modell nun auch die Möglichkeit, am Sozialsystem teilzunehmen.

Evaluierung bis Ende März 2022

Das Pilotprojekt sehe all das vor, was die FPÖ schon vor zehn Jahren vorgeschlagen habe, so FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Es komme nun darauf an, ob das Angebot von den Bürgern auch angenommen werde. Dass es in gewisser Hinsicht ein Wagnis sei und man damit Neuland betrete, sei der Koalition klar. Deshalb habe man es ausdrücklich als Pilotprojekt definiert und ins Gesetz geschrieben, dass spätestens bis 31. März 2022 eine Evaluierung stattzufinden habe. Molnar kritisierte die ÖVP, die sich in die Entwicklung des Pilotprojekts "in keiner Weise eingebracht" habe.

Was die Koalition vorgelegt habe, sei "wirklich eine einzige Enttäuschung", stellte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner fest. Für einen solchen "Versuch der Verstaatlichung der Pflege" sei die ÖVP "nicht zu haben". Steiner verwies auf Berechnungen der Gewerkschaft, wonach in manchen Fällen das Familieneinkommen bei Annahme des Pflegemodells geringer werde. Außerdem seien massive Konflikte mit dem Arbeitsrecht "vorprogrammiert". In Wahrheit werde versucht, mit diesem Konzept den Menschen "Sand in die Augen zu streuen".

Die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik, bezeichnete es als "ausdrücklich positiv", dass ein Versuch gestartet werde, um pflegende Angehörige abzusichern. In der Umsetzung seien aber im Hinblick auf Arbeitszeit und Arbeitsrecht "noch einige große Fragen offen". Passiere ein Fehler, sei bei einem Dienstverhältnis die pflegende Person auch haftbar. Im Burgenland fehle es besonders an professionellen Pflegekräften. Insgesamt sehe man "zu viele offene Baustellen", so die Landessprecherin.

Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL) trat dafür ein, die Materie noch einmal mit allen Fraktionen zu diskutieren. Bezüglich der Pflege zu Hause stelle sich die Frage, ob "gesetzlich alles akkordiert" und "in Ordnung" sei. Der parteifreie Abgeordnete Gerhard Steier, der für die Novelle stimmte, sagte, er erwarte, dass die 1.700 Euro-Regelung betreffend den Mindestlohn auch die 24 Stunden-Pflege verteuern werde.