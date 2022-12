Licht ins Dunkel: Schon 7.500 Euro für Familien in Not gesammelt

Werbung

Nicht nur das Christkind war zum Weihnachtsfest mit Geschenken unterwegs. Im Namen der BVZ-Leserfamilie konnte auch BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch im Rahmen der Licht ins Dunkel„-Sendung im ORF-Landesstudio ein Geschenk abliefern und zwar 7.500 Euro für Familien in Not im Burgenland. Und es werden noch mehr werden, denn die Spendeaktion läuft noch bis Ende Jänner weiter.

In den vergangenen Jahren sind schlussendlich immer zwischen 10.000 und 15.000 Euro für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds zusammengekommen.

Dieser unterstützt Familien mit behinderten Kindern und Familien mit minderjährigen Kindern in sozialer Not in Österreich. Die Aushilfen werden in Form von Zuzahlungen zu Behindertenbehelfen und Therapien, sowie für Miet-, Strom- und Heizrückstände gegeben. Weiters gewährt Licht ins Dunkel Aushilfen für den täglichen Lebensbedarf sowie für Härtefälle und Katastrophen, wie Hochwasser, Brand und Todesfälle.

Vom Therapiegerät bis zum Badumbau

Mit den Spenden aus der BVZ-Charity-Aktion, die schon seit vielen Jahren ein Fixpunkt in der Advent- und Weihnachtszeit ist, konnten schon viele Familien im Burgenland unterstützt werden.

Zu ihnen gehört etwa die Familie T. aus dem Bezirk Güssing. Frau T. ist plötzlich und unerwartet an einem Aortenriss verstorben und hat zwei Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren hinterlassen. Der Vater musste aufgrund der Kinderbetreuung seine Arbeit als Lkw-Fahrer aufgeben und die finanzielle Situation ist dadurch angespannt.

Licht ins Dunkel hat geholfen ebenso wie der Familie D. aus Oberpullendorf. Der 19-jährige Sohn der Familie hat Muskeldystrophie Duchenne und ist auf die Benutzung eines Rollstuhles angewiesen. Um die künftige Lebensqualität und seine sichere Pflege zu gewährleisten, ist ein behindertengerechter Badumbau notwendig geworden. Dafür gab es finanzielle Unterstützung von Licht ins Dunkel.

Ebenso einen finanziellen Zuschuss erhielt Familie H. aus dem Bezirk Neusiedl/See. Frau H. ist alleinerziehende Mutter einer behinderten Tochter. Sophie ist seit Geburt geistig behindert und hat eine starke Entwicklungsverzögerung. Um das Mädchen therapeutisch auch im Bereich Freizeit unterstützen zu können, wurde ein spezielles Dreirad angeschafft.

Beim Ankauf eines Therapiegeräts wird auch Familie H. aus dem Bezirk Oberwart unterstützt. Die 2-jährige Tochter hatte eine Gehirnblutung und wurde viermal am Gehirn operiert. Celine hat einen VP Shunt, Epilepsie und ist auf der linken Seite beeinträchtigt. Bei mehreren Reha-Aufenthalten wurde das Galileo-Gerät ausprobiert und sie spricht sehr gut auf diese Therapie an. Daher soll das Gerät für zu Hause angeschafft werden.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Licht ins Dunkel 62 Familien mit 97 Kindern aus dem Burgenland mit rund Euro 197.000 Euro helfen. Und im heurigen Geschäftsjahr wurden bereits 27 Familien mit 51 Kindern unterstützt und es werden bis Geschäftsjahrende noch viele weitere Anträge von Familien aus dem Burgenland erwartet.