Gewählt wird der Superintendent oder die Superintendentin von der Superintendentialversammlung, in der Delegierte aller burgenländischen evangelischen Pfarrgemeinden vertreten sind.

Der Wahl stellen sich Iris Haidvogel, Pfarrerin in Gols, Robert Jonischkeit, Pfarrer in Kufstein, und Claudia Schörner, Pfarrerin in Rust. Sie wird notwendig, da der seit 2003 amtierende Superintendent Manfred Koch im August dieses Jahres in den Ruhestand tritt. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird für die Amtszeit von zwölf Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Der 1924 gegründeten evangelischen Diözese Burgenland gehören 31.259 Evangelische in 29 Pfarrgemeinden an.