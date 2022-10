Lina ist das größte Talent

Werbung

Sieger sind sie alle, die 13 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in den Castings durchgesetzt haben und es in die große Finalshow von BVZ sucht das größte Talent geschafft hatten, die im Einkaufszentrum eo Oberwart am Donnerstag über die Bühne ging. Nach 13 tollen Auftritten musste Jury- und Publikumswertung über den Sieger entscheiden. Mehr als 4.110 Anrufe gingen insgesamt ein, am Ende stand Lina Toth aus Kohfidisch als Siegerin fest.

Ihre Performance zum Song „Rolling in the deep“ von Adele, bei dem sie sich selbst auf der Gitarre begleitete, war top, wie auch die Stimme der Schülerinnen. Krönender Abschluss war, wie gewohnt, der Auftritt von Andy Marek, der zum Abschluss den Klassikers "We are the champions" zum Besten gab.

