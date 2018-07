Weltweit ist der Hunger zwar gesunken und „nur“ mehr zehn Prozent leiden darunter – doch Spendengelder und der Einsatz der Hilfsorganisationen sind nach wie vor unerlässlich. In Eisenstadt präsentierten Burgenlands Caritas-Direktorin Edith Pinter und Mitarbeiterin Julia Widlhofer nun im Rahmen einer Pressekonferenz eine neue Kampagne: So hat sich die Caritas Österreich für diesen Sommer das Ziel gesetzt, 150.000 Kinder langfristig vor dem Hunger zu bewahren.

„Den Hunger zu besiegen, ist keine Frage des Könnens, sondern des Wollens. Deshalb wollen wir einfach loslegen“, rief Edith Pinter zu Spenden auf. Dabei ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Teil der Caritas-Hilfsprojekte: „An erster Stelle steht die Nothilfe“, erklärt Pinter, „gleichzeitig arbeitet die Caritas in derzeit 50 Projekten an der langfristigen Bekämpfung des Hungers. Betroffene werden dabei unterstützt, wieder für sich selbst sorgen zu können.“

Präsentierten die Kampagne: Caritas-Burgenland-Direktorin Edith Pinter und Mitarbeiterin Julia Widlhofer (v.l.).

| Caritas

Hilfe vor Ort in Afrika

Die burgenländische Caritas-Mitarbeiterin Julia Widlhofer war selbst in Burundi, um vor Ort zu helfen: „Armut und Hunger haben für mich ein komplett neues Gesicht bekommen. Wenn ich an Afrika zurückdenke, schauen mich Kinderaugen an, in denen immer noch der Hunger zu sehen ist“, erzählt sie von ihrer Zeit in Afrika. Der Bürgerkrieg in Burundi hat viele Kinder als Waisen zurückgelassen. Sie bekommen Hilfe in den Waisenhäusern und Ernährungszentren.

Wie Caritas-Direktorin Edith Pinter betont, kommen die Spenden direkt an: So kann mit sieben Euro ein Kind in Afrika einen Monat lang mit Nahrung versorgt werden, für 25 Euro gibt es Saatgut, Werkzeug und Schulungen für Kleinbauern; eine Ziege, die das Auskommen einer ganzen Familie sichern kann, kostet 41 Euro.

Spenden-Infos: www.caritas-burgenland.at