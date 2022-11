Deutschkreutz: Caritas-Gala für den guten Zweck

Werbung

Ausgewählte Winzer von Nord bis Süd präsentierten beim "In Vino Caritas" ihre Weine. Als Begleitung dazu gab es ein Sechs-Gänge-Menü vom Oberpullendorfer Weingasthof Krail.

Für Unterhaltung sorgten Reinhold Moritz, Joe Specht und Klaus Erhardt. Die Einnahmen des Gala-Abends, zu denen auch ein Verkaufsstand der Klienten aus dem Haus Vitus in Wimpassing mit selbst gemachten Marmeladen, Kerzen, Bildern und Co. sowie eine Tombola von 20 Top Magnums beitrug, kommen in Not geratenen Burgenländern zu Gute.