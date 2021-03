Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Landeshauptleuten der Ostregion Verschärfungen der Corona Präventionsmaßnahmen für Wien, Niederösterreich und das Burgenland vereinbart, die vorerst für die Kar- und Ostertage gelten.

Öffentliche Gottesdienste sollen allerdings weiter gefeiert werden dürfen. Darauf einigten sich die Bischöfe der Diözesen Eisenstadt, St. Pölten und Wien im Blick auf die Karwoche und die beginnende Osterzeit: "Jedoch nur unter strengsten und mit größter Sorgfalt wahrgenommenen Präventionsmaßnahmen", wie in einer Aussendung der Diözese Eisenstadt betont wird.

Folgende Punkte sind besonders zu beachten:

• Ein Willkommensdienst hat auf die Einhaltung der maximal möglichen Teilnehmerzahl und auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 2 m zwischen Personen, die nicht im selben Haushalt leben, zu achten.

• FFP2 Masken sind während des gesamten Gottesdienstes zu tragen.

• Gemeinde- und Chorgesang sind nicht möglich, erlaubt bleibt der Gesang von maximal vier Solisten.

• Personen mit Symptomen dürfen die Gottesdienste nicht in den Kirchen mitfeiern.

• Die Liturgien dieser Zeit sind so kurz wie möglich zu halten.

• Wo möglich und sinnvoll, sollen Gottesdienste im Freien gefeiert werden.

• Es ist darauf zu achten und am Ende aller Gottesdienste nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Gläubigen – um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten – nach den Gottesdiensten nicht im Kirchenraum oder vor der Kirche zusammenstehen dürfen.

Heuer kein Ratschen

Die Ausgangsbeschränkungen gelten nicht für den Besuch der Gottesdienste und für die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse (Friedhofsbesuch etc.). Alle kirchlichen Veranstaltungen, bei denen es sich nicht um gottesdienstliche Feiern handelt, unterliegen folglich den Ausgangsbeschränkungen und sind somit derzeit nicht möglich. Gruppenstunden zur Sakramentenvorbereitung, Ratschenaktion oder Ähnliches können deshalb derzeit nicht stattfinden.

Für alle, die unter diesen Bedingungen die öffentlichen Gottesdienste nicht mitfeiern können oder wollen gibt es auf der Homepage der Diözese Impulse und Anregungen. Auf der Seite www.netzwerk-gottesdienst.at sind Modelle für die Feier von Gottesdiensten zu Hause zu finden. Die Kirchenzeitung martinus bringt in einer Beilage liturgische Texte und Impulse für die Karwoche und Ostern. Wie schon bisher werden auch in der Karwoche und zu Ostern zahlreiche Gottesdienste im Internet, im Fernsehen und im Rundfunk angeboten.