Privatbeisetzung im Burgenland: Erlaubt, aber nicht überall

Gemein ist allen Bundesländern, dass das Verstreuen von Asche Verstorbener in der freien Natur nicht erlaubt ist. In Wien können Urnen - unter bestimmten Voraussetzungen - außerhalb von Friedhöfen in privaten Begräbnisstätten bzw. in der Wohnung untergebracht werden. Genehmigt werden muss dies vom Magistrat, an das ein entsprechender Antrag zu stellen ist. Dies können nur Angehörige tun. Die anderen nächsten Verwandten einer verstorbenen Person müssen allerdings zustimmen.

Eine Ausnahme gibt es hier nur, wenn im Testament ein solcher Wunsch geäußert wurde. Jedenfalls einverstanden sein müssen die Eigentümer der Wohnung oder der Liegenschaft. Der Antrag für die Errichtung einer privaten Begräbnisstätte etwa im Garten ist spätestens einen Monat vor der beabsichtigten Beisetzung zu stellen. Auch örtliche Änderungen müssen dokumentiert und gemeldet werden. Nötig ist auch ein maßstabsgerechter Plan des Grundstückes mit Kennzeichnung des Aufstellungsortes der Urne.

Lage im Burgenland: Bitte nichts ins Wasser

Im Burgenland können Urnen, sofern nicht privatrechtliche oder öffentlichrechtliche Interessen verletzt werden, auch außerhalb des Friedhofs, sprich bei Privatpersonen aufbewahrt werden. Es braucht hierfür die Zustimmung des Grundstückseigentümers und des Bürgermeisters. Die Beisetzung der Urne im eigenen Garten ist grundsätzlich erlaubt, wenn die entsprechende Begräbnisstätte vorhanden ist. Die Errichtung einer solchen bedarf der Genehmigung der Gemeinde sowie ebenfalls des Grundstückseigentümers.

Pietät und Würde müssen gewahrt und gesundheitliche Gefährdungen ausgeschlossen werden. Eine Beisetzung in burgenländischen Gewässern ist nicht zulässig, genauso wenig wie das Verstreuen der Asche. In Niederösterreich hingegen besteht die Möglichkeit einer Beisetzung einer Urne oder Aschekapsel in einem Gewässer.