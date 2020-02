Vor Kurzem ging Michaela Hofer aus Ritzing wie so oft am frühen Morgen in den Kuhstall nach draußen, um zu sehen, ob bei den Tieren alles in Ordnung ist. Ihr Mann Anton ist Landwirt, gemeinsam betreiben sie einen überschaubaren Hof in Ritzing mit insgesamt 44 Rindern für die Milch- und Fleischproduktion sowie für die Zucht. Zu dieser Zeit erwartete ihre Kuh Ruki ein Kälbchen – ihrem großen Bauch nach zu urteilen, vermutlich sogar zwei. Im Fall der Hofers war das nicht allzu ungewöhnlich, waren doch 2019 schon einmal und 2018 gar zweimal Zwillingskälbchen auf dem Hof zur Welt gekommen.

Am frühen Morgen dieses Tages traf Michaela Hofer schließlich die Kuh Ruki nicht mehr alleine an, ein Junges war bei ihr, ein Weibchen. Wie erwartet brachte Ruki – mit Hilfe der Hofers – auch noch ein zweites Kälbchen zur Welt, ebenfalls ein Weibchen. „Normalerweise bringen Kühe ihre Kälber alleine zur Welt, manchmal muss man als Landwirt ein wenig mithelfen. Nur selten, wenn es Komplikationen gibt, kommt ein Tierarzt hinzu“, erklärt Anton Hofer. An diesem Tag hat er sicherheitshalber noch nachgesehen, ob alle Kälber zur Welt gekommen waren. „Tatsächlich habe ich dabei noch ein drittes Kälbchen ertastet“, erzählt er.

Überraschung bei der Kälbchen-Geburt

Drillinge sind für Rinder extrem selten. Auch die Familie Hofer hatte in den vergangenen 54 Jahren nur ein einziges Mal Drillinge. Zwei der Kälbchen sind damals allerdings gestorben. Rica, Ria und Rudi, wie das kleine Stierkalb, das zuletzt zur Welt kam, inoffiziell heißt, erfreuen sich hingegen bester Gesundheit.

„Sie sind alle drei mit einem für Mehrlinge sehr guten Gewicht von 35 bis 40 Kilogramm zur Welt gekommen und alle drei gleich gut entwickelt“, freuen sich Anton und Michaela Hofer. Der Mutterkuh Ruki erging es leider nicht so gut. Sie überstand zwar die Geburt, war in den nächsten Tagen danach aber so geschwächt, dass sie nicht mehr aufstehen konnte.

Um größeres Leid zu vermeiden, musste ein Tierarzt sie einschläfern. „Darüber sind wir nach wie vor sehr traurig“, meint Michaela Hofer.

Mit der Flasche aufgezogen

Die drei Kälbchen wurden mit der Flasche aufgezogen, ob Rica und Ria später selber Junge bekommen werden, ist aber nicht sicher. Bei Mehrlingsgeburten mit gemischten Geschlechtern sind die Weibchen oft unfruchtbar. „Wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber wir hoffen, dass sie trotzdem Kälbchen bekommen können. Jedenfalls werden sie ausgiebig gestreichelt. Dadurch sollen die Kühe auch mehr Milch bekommen“, schmunzelt Michaela Hofer.

Die Milch der Hofers wird seit neun Jahren jährlich von der NÖM (Niederösterreichische Milch) kontrolliert und ausgezeichnet. Bis es so weit ist, dass die Kälbchen vielleicht selber Milch geben können, dauert es allerdings noch eine Weile. Zurzeit erkunden die drei noch den Hof und sind zum Spielen aufgelegt.