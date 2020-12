Den Heimtierpreis für eine Organisation durfte Obfrau Nina Stern für „dogangels“ in Mischendorf entgegennehmen. Der Verein betreut herrenlose, verwahrloste, misshandelte oder unerwünschte Tiere, hilft bei Kastrationsprojekten oder beim Transport kranker Tiere und vermittelt bei Notfällen. Die Kosten für tierärztliche Versorgung und Unterbringung übernimmt meist der Verein, der sich ausschließlich aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Charity-Events wie der jährlichen “Tierischen Seeparty” in Rauchwart finanziert. Beim Projekt “Mensch und Tier” in Kooperation mit SeneCura Österreich wird versucht, geeignete Hunde aus Tierheimen mit älteren Menschen in Pflegeeinrichtungen zusammen zu bringen. Die Kosten werden vom Verein getragen. Ebenfalls im Projekt “Mensch und Tier” übernimmt der Verein auch Tierarztkosten, wenn Tierbesitzer in Not geraten sind.