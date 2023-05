Bischof Ägidius Zsifkovics plädiert am Europatag für Frieden

Der 9. Mai gilt seit der Unterzeichnung der sogenannten Schuman-Erklärung 1950, mit der ein Grundstein für „ein neues Europa“ gelegt wurde, als „Europatag“. Anlass für den Europa-Bischof Ägidius J. Zsifkovics, sich zu aktuellen Entwicklungen Europas und der EU zu Wort zu melden: „Der mutige Schritt, der vor über siebzig Jahren von Robert Schuman gesetzt wurde, verdient größte Achtung“.

„Der mutige Schritt“ – Europa als Friedensprojekt

„Das europäische Projekt war vor allem als Friedensprojekt entworfen. Dieses europäische Friedensprojekt hat eine historische Mission, um die wir uns immer wieder neu bemühen müssen – es ist lebendige Hoffnung dafür, dass durch den gemeinsamen Beitrag aller Frieden wirklich möglich ist“, so der Bischof.

Mit Blick auf das zweite Jahr des Russland-Ukraine Krieges betont er, es geht darum „trotz aller Widrigkeiten gegen alle Hoffnung voll Hoffnung zu glauben (Röm 4,18), dass Frieden und Versöhnung möglich sind, wenn der Blick der Politik auf das Ganze gesetzt wird und sich alle Beteiligten guten Willens konstruktiv für den Frieden einsetzen.“ Unter diesem schöpferischen Aspekt habe Papst Franziskus bereits die Europa-Bischöfe im März und bei seinem Besuch in Budapest gemahnt „vorausschauende und schöpferische Brückenbauer und Architekten des Friedens zu werden.“

Sorgen und Nöte der Menschen müssen gehört werden

„Es war die prophetische Vision der Gründungsväter, dass der Weg zu nachhaltigem Frieden in Europa nur über die Einheit führt. Diese Einheit kann aber nur erreicht werden, wenn der Blick über die eigenen nationalen Grenzen hinausreicht und auf das Ganze gelenkt, das gemeinsam Verbindende von allen erstrebt wird und historische Wunden geschlossen werden“, so Zsifkovics. Mit Sorge betrachtet er die aktuelle Situation: „Heute sind die Gefahren einer erneuten Teilung Europas in Zeiten verschiedenster Krisen größer denn je. Migration, Krieg, Inflation, Lebenserhaltungskosten, Umwelt,... Wir alle sind von den Herausforderungen dieser Krisen betroffen. Die Sorgen und Nöte vieler Menschen sind real und müssen gehört werden. Die politischen Verantwortungsträger stehen in der Pflicht, an sowohl unmittelbaren als auch nachhaltigen Lösungen zum Wohl aller zu arbeiten.“

„Einheit bedeutet nicht Einheitlichkeit“

Die Antwort auf viele aktuelle Herausforderungen könne jedoch niemals Spaltung, sondern nur Einheit lauten. Das so wichtige Streben nach fester Einheit in Europa müsse mit dem Respekt vor der Vielfalt und dem Reichtum der Länder, die die Einheit ausmachen, einhergehen, betont der Bischof, denn Einheit bedeute nicht Einheitlichkeit. „Während seiner letzten Reise in Ungarn warnte der Heilige Vater nicht nur vor den Populismen unserer Zeit, sondern auch vor einem Europa, das in einer „Art abstrakter Überstaatlichkeit“, das „Leben der Völker vergisst.“ Die Teile dürfen vom Ganzen nicht „plattgedrückt“ werden. Nehmen wir uns diese Worte zu Herzen und blicken wir an diesem Europatag voll Dankbarkeit auf das große europäische Projekt. Beten und wirken wir für Einheit und Frieden in der Europäischen Union und auf dem gesamten europäischen Kontinent“, so Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics.