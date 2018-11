Als österreichischer "Europabischof" zähle es zu seinen Aufgaben, den Menschen näherzubringen, dass Europa "nicht irgendein Konstrukt" sei, sondern "ein Sicherheitsprojekt, wo Recht und Ordnung auch gesichert sind", sagte Zsifkovics laut Kathpress.

Er rief dazu auf, im kommenden Jahr zu den Europawahlen zu gehen: "Wenn wir nicht unser Europa selbst mitgestalten und unsere christlichen Werte einbringen, die ja das Fundament Europas sind, dann wird Europa entweder von Washington oder Peking gesteuert", warnte der Diözesanbischof.

Im Hinblick auf den aufkeimenden Nationalismus könne es nicht sein, "dass wir uns abschotten." Man dürfe nicht zusehen, "wie Dinge wieder salonfähig werden, die eigentlich schon abgestellt worden sind", sagte Zsifkovics.

Zsifkovics vermisst Solidarität in Europa

Antisemitismus scheine wieder zu wachsen zu beginnen und "da wollen wir in den Anfängen wehren", stellte der Bischof fest. Auch die Kirche müsse sich dafür einsetzen, dass einzelne gesellschaftliche Gruppen nicht gegeneinander aufgehetzt würden.

Die Flüchtlingskrise hält er nicht für überwunden. Diese sei "nicht angegangen worden". In Europa fehle die Solidarität. Alles basiere auf einem falschen, Mensch und Natur ausbeutenden Wirtschaftssystem, wobei es viele Verlierer gebe: "Wenn diese Sache nicht global geregelt wird, dann wird es weiterhin Krisen, Konflikte geben und viele Menschen, Massen werden sich auf den Weg machen, auch zu uns".

Zsifkovics ist in der Österreichischen Bischofskonferenz für Europafragen zuständig. In dieser Funktion ist er auch der heimische Vertreter in der Kommission der Bischofskonferenzen der EU (ComECE).