Fast 30 Grenzübergänge führen von Niederösterreich in die Slowakei und Tschechien. In der Zeit des Eisernen Vorhangs war eine Reise in die damalige Tschechoslowakei noch ein Trip in eine andere Welt. Dreißig Jahre nachher merken Reisende oft nicht einmal, wenn sie bereits in einem anderen Land sind.

Tagestrips etwa nach Bratislava sind beliebt. Vom Grenzbahnhof Marchegg dauert es gerade eine halbe Stunde, bis die slowakische Hauptstadt erreicht ist. Wie stark sich die Situation verändert hat, erzählen die Fahrdienstleiter von Marchegg, die sowohl damals als auch heute dort Dienst hatten und haben. Allein das Übergabeprozedere am Bahnhof war vor 1989 höchst kompliziert. „Ein tschechoslowakischer Telefonapparat war in der untersten Schublade der Fahrdienstleitung und musste immer extra hervorgeholt werden“, erinnert sich Werner Vales an die Eigenheiten. Der Zoll war omnipräsent und kontrollierte: „Gespräche zwischen den Fahrdienstleitern wurden mitgehört“, so Gerald Falmbigl.

Nach der Grenzöffnung kam es zu einem regelrechten Sturm auf den Bahnhof. Slowaken durften das erste Monat nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gratis von Bratislava nach Wien fahren: „Es waren so viele Menschen auf den Bahnsteigen, dass es schwierig war, mit den Zügen überhaupt einzufahren“, erinnert sich Manfred Ipsmiller. Freiheit, Neugier und Reiselust seien die bestimmenden Gefühle gewesen.

„Das Grüne Band“ statt des Eisernen Vorhangs

Ähnlich ging es bei allen Grenzübergängen zu. Endlich konnten sich die Menschen frei bewegen. Endlich konnte auch wieder Tourismus entstehen. Bratislava, Prag, Budapest – alles beliebte Städte für einen Städtetrip. Und wem mehr nach Natur ist, der kann das „Grüne Band“ erkunden. Direkt entlang des Eisernen Vorhangs lag ein breiter, unbesiedelter Streifen. Diese militärische Abkapselung bot allerdings der Natur die Chance, sich wild und frei zu entfalten. Seltene Tier und Pflanzenarten finden sich: Hier sagen sich Lux und Bär gute Nacht.

Zu entdecken ist das Naturjuwel durch sanften Tourismus auf den Wegen des National-Naturparks Thayatal-Podyji und den Natura Trails des Naturschutzbundes und der Naturfreunde. Dabei kann auch grenzübergreifend gewandert werden. Mehr Grenzgeschichten über die ersten Züge, die in den Westen fuhren, sowie einen ausführlichen Bericht über das „Grüne Band“ gibt es in der neuen NÖN-Edition Geschichte „Grenzenlos. Der Fall des Eisernen Vorhangs“.