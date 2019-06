Mitmachen bei Umfrage: Wie nutzt ihr regionale Medien? .

Im Zuge von Österreichs erster Regionalmedienkonferenz „Regio Media“ wurde an der Fachhochschule Burgenland ein Fragebogen zum Thema "Nutzung regionaler Medien" erstellt. Anhand der Antworten der Teilnehmer soll ein klareres Bild der Zukunft der Regionalmedien entstehen. Weiters wird erforscht, wie relevant Regionalmedien für die österreichische Bevölkerung heutzutage sind – und was an ihnen für die Menschen besonders wertvoll ist.