Bis ins hohe Alter war Gerald Mader aktiv und Gast bei Veranstaltungen der „Friedensuni“ auf Burg Schlaining. Am Montag verstarb der ehemalige SPÖ-Politiker im 94. Lebensjahr in Mattersburg. Dort war der gebürtige Niederösterreicher nach dem Zweiten Weltkrieg auch als Rechtsanwalt tätig. Für die SPÖ saß Gerald Mader von 1971 bis 1984 als Kultur- und Soziallandesrat in der Landesregierung.

Ein Konflikt mit dem damaligen Landeshauptmann Theodor Kery bewegte Mader schließlich, aus der Politik auszusteigen. In der Folge machte er sich rund um die Burg Schlaining verdient und baute dort auch das renommierte Friedenszentrum auf. Noch bis zum Jahr 2014 arbeitete Gerald Mader im Friedenszentrum ehrenamtlich mit.

Gerald Mader war auch Initiator und erster Vorsitzender der Burgenländischen Volkshochschulen und des Vereins Burgenländischer Kulturzentren. Zwischen 1966 und 1986 war er Gründungsobmann des Bunds Sozialdemokratischer Akademikerinnen und Akademiker im Burgenland. Er war auch Präsident der österreichischen UNESCO-Kommission. Auf Antrag Maders beschloss die Generalkonferenz der UNESCO die Gründung eines „Europäischen Universitätszentrums für Friedensstudien“ (EPU) in Schlaining (1990) und verlieh der von Mader geführten EPU 1995 den „UNESCO-Price for Peace Education“. Mader stand der EPU bis 2014 als Rektor vor.

Nachruf des Friedenszentrums

„Ein Friedensvisionär ist von uns gegangen“, schrieb das Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung im Nachruf auf Gerald Mader: „Durch sein Lebenswerk hat er Friedensforschung und Friedensarbeit in Österreich und darüber hinaus wesentlich mitgestaltet. All sein Tun war voll Leidenschaft und tiefer Überzeugung, all sein Engagement war das eindrucksvolle Bekenntnis eines Friedensvisionärs. Gerald Mader war ein großer Denker, ein Motivator, ein Kämpfer und ein Vorbild. Gerald Mader war, ist und bleibt ein Teil vom Friedenszentrum Schlaining.“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zum Ableben Gerald Maders: „Das Burgenland verliert eine große Persönlichkeit. Gerald Mader war einer der Modernisierer des Burgenlandes. Als Kultur-, Sozial- und Gesundheitslandesrat hat er die Politik seines Vorgängers Fred Sinowatz fortgesetzt.

Er hat es aber nicht verabsäumt, der burgenländischen Kultur seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Der Bau der burgenländischen Kulturzentren, der Neubau des Landesmuseums der Ausbau des Landes als Festspieldestination oder die ,burgenländische Kulturoffensive‘ sind nur wenige Beispiele seiner kulturpolitischen Hinterlassenschaft – einer Hinterlassenschaft, die bis heute das Kulturland Burgenland prägt. Wir werden Gerald Mader aber auch wegen seinem unermüdlichen Einsatz für eine friedliche Welt und seinem großen sozialen Engagement vermissen.