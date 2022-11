Das Wetter spielt (fast) alle Stücke

Werbung

Seit Beginn der Aufzeichnungen vor 256 Jahren war es im Oktober in Österreich noch nie so warm wie zuletzt: 2,8 Grad wärmer als in der jüngeren Vergangenheit, auf den Bergen vier Grad mehr und damit absoluter Rekord. Im Burgenland blicken die Expertinnen und Experten der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) zwar „nur“ auf den drittwärmsten Oktober zurück – warum all das längst kein Grund zur Freude ist, erklären sie ebenso.

Foto: BVZ

Zwei oder drei Grad mehr als der Oktober-Mittelwert – das klingt vielleicht moderat, ist laut den Klima-Beobachtern aber bemerkenswert. Vor allem, weil man erst im August wieder Rekordwerte gemessen hatte; im Oktober gab es reihenweise Wetterstationen mit regelrechten Extremwerten: etwa eine Tropennacht Ende Oktober im Salzburger-Land oder 45 Prozent mehr Niederschlag im Westen, während der Osten im Trockenen lag.

80 Prozent weniger Regen als sonst um diese Zeit – das lässt vor allem auch in Sachen Neusiedler See einmal mehr die Alarmglocken läuten. „Jetzt im Herbst und Winter wäre die ideale Zeit für eine Grundwasser-Neubildung“, sagt Klimatologe Alexander Orlik im BVZ-Gespräch; es könne aber in den kalten Monaten noch „ins Positive“ kippen, meint der Experte.

Geht es mit dem Niederschlag in derart bescheidenen Mengen weiter, bringt das im kommenden Sommer naturgemäß wieder ein Bangen um den Wasserstand im See. Wie bereits berichtet, spielt man sowohl im Tourismus als auch in der Wirtschaft auch solche Szenarien bereits durch.

Klimakrise mit unschönen Rattenschwänzen

Die Klima-Problematik ist im Alltagsbewusstsein angekommen, sagt nun auch eine Studie, die der in der Corona-Krise berühmt gewordene Umweltmediziner Hans Peter Hutter in der Vorwoche in Großhöflein präsentierte. Die Sorge vor einer Klimakatastrophe plagt 68 Prozent der Menschen in Österreich, deutlich mehr als Corona (46 Prozent) und fast so viel wie die Angst vor Kriegsfolgen (82 Prozent). Dabei, warnt Hutter, können wir die Folgen der Klimaerwärmung erst ansatzweise abschätzen: Die Mortalität erhöht sie bereits nachweislich, auch die Klima-Flüchtlingswellen rollen schon an.