Hier trainiert die Polizei künftig für den Ernstfall

Der braune Zubau zum Gebäudekomplex der Landespolizeidirektion in der Neusiedler Straße in Eisenstadt ist fertiggestellt und wurde heute mit einem Festakt feierlich eröffnet. Der rund 2.000 Quadratmeter große Gebäudekomplex soll den Polizisten „realitätsnahe Einsatzszenarien ermöglichen“: so kann dort etwa der Einsatz in Wohnungen geprobt und scharf geschossen werden. Träger ist die ARE, eine 100-prozentige Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

Hoher politischer Besuch aus Bund, Land und Stadt

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf lobte im Zuge des Festaktes die gute Arbeit der und Zusammenarbeit mit der Polizei: „Die Exekutive hat sich im Burgenland das Vertrauen der Bevölkerung erarbeitet und verdient. Bei den Einsätzen geht es um Minuten oder oft sogar Sekunden, da ist eine professionelle Trainingsmöglichkeit natürlich besonders wichtig.“

Nicht nur baulich, auch thematisch will man im neuen Trainingszentrum am Zahn der Zeit bleiben, erklärt etwa Innenminister Gerhard Karner in seiner Ansprache: „Der letzte Banküberfall in Österreich fand im April statt. Früher hatten wir solche Fälle alle zwei bis drei Tage. Diese Verbrechen finden jetzt im Netz statt“, spricht Karner den Komplex „Cyber Crime“ an. Auch hier habe sich die Polizei mit der Kriminaldienstreform neu aufgestellt. Das Motto: „Aufrüsten und spezialisieren.“

Grenzeinsatz und „illegale Migration“

Natürlich nutzte der ÖVP-Spitzenpolitiker den Auftritt auch für einen Hinweis auf „illegale Migration und Asylmissbrauch“, den vor allem die Menschen in den Bezirken Neusiedl und Oberpullendorf zu spüren bekommen würden, so der Innenminister.

Robet Szuppin, Mastermind hinter dem neuen Einsatztrainingszentrums der Landespolizeidirektion, lobte die neue Infrastruktur als „einen Quantenspung“, Landespolizeidirektor Martin Huber bedankte sich bei allen Beteiligten und generell allen Polizeibediensteten im Burgenland.

Die Weihe des neuen Gebäudes übernahm das Polizei Seelsorger-Duo mit dem Psalm 127: „Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.“

Angelobungen und Ehrungen

Im Rahmen des Tags der Polizei wurden auch 68 neue Polizeischüler angelobt, eine Klasse ausgemustert und zahlreiche langjährige Funktionäre für ihren Dienst mit den Ehrenzeichen des Landes in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.