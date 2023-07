Fischerturnier für die Kleinen

Im Rahmen des „Brucker Ferienspiels“ veranstaltete der Sport-Fischereiverein Bruckneudorf ein Jugendfischen-Turnier mit zahlreichen TeilnehmerInnen. Die Pokale an die strahlenden PetrijüngerInnen übergaben die Bürgermeister von Bruck und Bruckneudorf, Gerhard Weil und Gerhard Dreiszker, im Beisein des Vereinsobmanns Erich Bezlanovits. Am weiteren Programm stehen den ganzen Sommer über weitere Aktivitäten, wie etwa ein Westernfest, ein Fußballcamp und Felsklettern an.