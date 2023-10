Preis der Berufsfotografie: Ganz scharf in der Linse!

Bereits zum dritten Mal vergab die Landesinnung der burgenländischen Berufsfotografen heuer den Preis für die besten Werke. Gekürt wurden in der Friedensburg Schlaining die Sieger in acht Kategorien, vom Porträtbild über Hochzeitsfotografie, Reportage und Commercial bis zur Natur- und Tierfotografie. „Mit dem Landespreis der burgenländischen Berufsfotografie werden Kreativität, Kompetenz, technisches Können und künstlerisches Potenzial der Berufsfotografen im fotografischen Alltag bei Kundenauftragsarbeiten ausgezeichnet“, erklärt die Wirtschaftskammer, zu der die Landesinnung gehört, dazu.

Nach fast 400 Einreichungen durften letztlich 13 Berufsfotografen jubeln, ein Großteil davon aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung.

Die besten Fotos

Am meisten Preise durfte Innungsmeister Erwin Muik Maria Hollunder – nämlich gleich vier Stück – nach Sankt Margarethen mitgeben. Die Kategorie „Illustration und Digitale Kunst“ wurde gänzlich von Paul Szimak (Müllendorf) mit Platz 1, 2 und 3 abgedeckt. Und Doppel-Sieger Christian Stemper aus Weiden erlangte mit seinem Bild in der Kategorie „Natürliches Porträt“ auch gleich den zweiten Platz beim Bundespreis. In der Kategorie Natur/Landschaft schaffte Eric Halwax („Ehpart“) einen besonderen Coup: einen ex-aequo-Sieg mit sich selbst. Ein Trostpflaster für den Süden: In der Kategorie Kreativporträt/Mode und Beauty ging der Sieg nach Oberwart an Jennifer Vass.

Die Gewinner

Kategorie Commercial

1. Platz: Lisi Lehner, Weiden/See

2. Platz: Franziska Brenner, Siegendorf

3. Platz: Maria Hollunder, St. Margarethen

Kategorie Illustration/Digitale Kunst

1. Platz: Paul Szimak, Müllendorf

2. Platz: Paul Szimak, Müllendorf

3. Platz: Paul Szimak, Müllendorf

Kategorie Natur/Landschaft:

1. Platz: Eric Halwax, Mörbisch (Punktegleichheit)

1. Platz: Eric Halwax, Mörbisch (Punktegleichheit)

3. Platz: Stefan Mang, Purbach

Kategorie Natur/Tierwelt

1. Platz: Susanne Csida, Trausdorf/Wulka

2. Platz: Birgit Machtinger, St. Margarethen

3. Platz: Franziska Brenner, Siegendorf

Kategorie Kreativporträt/Mode und Beauty

1. Platz: Jennifer Vass, Oberwart

2. Platz: Carolin Volk, Heiligenkreuz im Lafnitztal

3. Platz: Susanne Csida, Trausdorf

Kategorie Natürliches Porträt Mensch/Tier:

1. Platz: Christian Stemper, Weiden – 2. Platz mit diesem Bild, beim Bundespreis gewonnen!

2. Platz: Maria Hollunder, St. Margarethen

3. Platz: Andreas Bruckner, Pinkafeld

Kategorie Reportage/Fotojournalismus

1. Platz: Maria Hollunder, St. Margarethen

2. Platz: Maria Hollunder, St. Margarethen (Punktegleichheit)

2. Platz: Christian Stemper, Weiden (Punktegleichheit)

Kategorie Hochzeit

1. Platz: Stefan Mang, Purbach

2. Platz: Andreas Bruckner, Pinkafeld

3. Platz: Mate Nemeth, Bad Tatzmannsdorf