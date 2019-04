Bei Problemen sofort einen Ansprechpartner finden – ab 1. Mai ist das auch im Burgenland mit dem telefonischen Gesundheitsservice möglich: „Wenn’s weh tut 1450“, so das Motto des Projektes, das bislang in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg in einer Pilotphase geführt wurde. Jetzt wird es österreichweit umgesetzt.

Einer aktuellen Studie zufolge könnten 70 Prozent der Personen ihre gesundheitlichen Beschwerden hinsichtlich Dringlichkeit nicht richtig einschätzen, heißt es dazu seitens des Landes. Abhilfe schaffen soll künftig die rund um die Uhr zur Verfügung stehende telefonische Gesundheitsberatung. Direkt entgegengenommen werden die Anrufe aus dem Burgenland bei der Landessicherheitszentrale (LSZ).

Von dort gehen sie im Bedarfsfall weiter an eine medizinisch geschulte Kraft in der Leitstelle Niederösterreich, mit der man eine diesbezügliche Kooperation habe, schildert LSZ-Leit-stellenleiter Alexander Heller gegenüber der BVZ. Nach einem standardisierten Abfragesystem schätzt diese dann das gesundheitliche Problem ein und navigiert es an die richtige Stelle weiter, so Heller.

Die Spannbreite reicht dabei von einer Empfehlung zur Selbstbehandlung zu Hause bis hin zur Alarmierung der Rettung. Einen „weiteren wichtigen Mosaikstein in der Gesundheitsversorgung“ nennt Landeshauptmann und Gesundheitsreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ) die Neuerung. Internationale Erfahrungen würden zeigen, dass damit eine deutliche Entlastung des Gesundheitssystems einhergehe.

Positiv ist deshalb auch das Echo der burgenländischen Ärztekammer: Das neue Service sei keineswegs zu vergleichen mit „dubiosen Online-Fernbehandlungen“, betont deren Vizepräsident Michael Schriefl. Gerade angesichts des Ärztemangels könnte es für Mediziner eine Entlastung bringen.