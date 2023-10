„Hausgeschichten“ Neue BVZ-Serie: Anekdoten mit Geschichte

Initiatorin Brigitta Trsek und der Ruster Stadtarchivar Wolfgang Bachkönig beim Lesen der BVZ. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

E s sind oft die kleinen Geschichten, die einen großen Eindruck hinterlassen. Das Projekt „Hausgeschichten“ will diese in den Fokus rücken – ab sofort auch wöchentlich in der BVZ.