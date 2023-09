Köpfe der Woche: Gernot Gasser und Martin Huber

Österreichs Bundesheer beging bereits 2015 das 60-jährige Bestehen, jetzt werden die Militärkommanden der Länder 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass präsentiert sich das Militärkom- mando Burgenland am Freitag mit einer großen Leistungsschau in der Eisenstädter Fußgängerzone: Kommandant Gernot Gasser, der im Oktober sein sechsjähriges Jubiläum an der Spitze begeht, verwies auch auf die enge Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte, wie etwa in Fragen des Grenzschutzes.

Neues Trainingszentrum in Eisenstadt

Zur Eröffnung des neuen Einsatztrainingszentrums in Ei- senstadt begrüßte Landespolizeidirektor Martin Huber viel Polit-Prominenz aus dem Land und Innenminister Gerhard Karner: Vor knapp eineinhalb Jahren hatte man mit dem Bau begonnen, zum Tag der Polizei ging das Trainingszentrum jetzt in Betrieb. Ganze 64 neue Polizeischülerinnen und -schüler traten dabei in Eisenstadt ihre AUsbildung an, eine Klasse wurde ausgemustert und zu Inspektoren ernannt.