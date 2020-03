Seit den 70er Jahren zeigt das Hilfswerk Fastenaktion der Diözese Eisenstadt eindrucksvoll, dass Teilen und bewusster Verzicht ein wertvoller Beitrag für eine bessere Welt sein können. Durch gemeinschaftlich-kreative Herangehensweise fördert es das bewusste Miteinander sowie den Gedanken des Teilens und setzt sich für konkrete Projekte in Osteuropa, Asien und Afrika ein. Mit den 2019 gesammelten Spendengeldern konnten drei Schwerpunktprojekte unterstützt werden, u.a. ein Projekt zur wirtschaftlichen Stärkung indigener Gemeinschaften in Hazaribag (Indien). Auch für dieses Jahr sind die Ziele der Fastenaktion gesteckt und die Projekte ausgewählt.

Stärkung der Gesellschaft durch Stärkung der Frauen

Zwei Projekte wurden dieses Jahr für die Aktion der Diözese Eisenstadt ausgewählt.

Die Frauenorganisation BIRSA befindet sich in der Region Jagannatphur (Indien). Sie setzt sich dafür ein, Leben in die Dörfer zurückzubringen, die infolge der Enteignungen aufgrund des Erzabbaus verlassen werden mussten. Politisch, kulturell und vor allem mittels Bildungsarbeit möchte die Organisation dieses Ziel erreichen. Zentral dabei ist das Vermitteln von altem und neuem Wissen über die Bewirtschaftung des Bodens, Gesundheit und Bildungschancen, um sich von Ausbeutung unabhängig zu machen.

Le MuSiCa (Levante-se Mulher e siga o seu caminho) - „Frau steh’ auf und geh deinen Weg“ - ist eine Frauenrechtsorganisation die sich in Chimio, Mosambik, befindet. Sie ist eine Anlaufstelle für Mädchen und Buben, die von häuslicher Gewalt und/oder von HIV betroffen sind und sensibilisiert die Gesellschaft für das Thema „Gewalt gegen Frauen.“ 2011 wurde die Organisation von zehn mosambikanischen Frauen gegründet. Ziel der Unterstützung ist die Verstärkung des Personaleinsatzes, um das Team in seiner psychosozialen Arbeit nachhaltig zu stärken.

Herausforderung Spendensammlung - Kreativität, Kommunikation und Offenheit für Erfolg

Auch wenn in den vergangenen Jahren das Spendensammeln schwieriger wurde, zeigt sich die Fastenaktion in Eisenstadt stark und reagiert auf die Herausforderung mit Kreativität, Kommunikation und Offenheit. Neben der traditionellen Form der Haussammlungen in den Pfarren sucht das Hilfswerk unterschiedliche Wege, um auf die Gemeinschaft zuzugehen und Spenden-Motivation zu schaffen. Etwa werden im Rahmen von Veranstaltungen wie dem jährlich stattfindenden Benefiz-Suppenessen der katholischen Frauenbewegungm (kfb), und den Fastensuppenessen in vielen Pfarren der Diözese Spenden gesammelt und der Fastenaktion übergeben.

Fastenwürfel für Familien

Als kreativer animierender Ansatz um die Bedeutung des Fastens einerseits zu veranschaulichen und andererseits mit dem Hilfswerk Fastenaktion zu verbinden, wurde ein eigener Fastenwürfel zum Selbergestalten geschaffen. Die Idee dahinter ist spielerisch vier Möglichkeiten des Fastens aufzuzeigen. Durch gemeinsames Entscheiden für ein Symbol, das die Art des Fastens angibt, kann festgelegt werden, wie dieses umgesetzt wird. Genauere Informationen zum Fastenwürfel finden Sie hier.

Für jedes erreichte Ziel oder für jede Ersparnis, z.B. durch weniger Fleischkonsum, kann ein selbstgewählter Betrag in den Fastenwürfel geworfen werden. Die Fastenwürfel werden durch die Pfarren an Interessierte verteilt.

Verlängerung der Fastenaktion bis Pfingsten

Aufgrund der aktuellen Situation wird die diesjährige Fastenaktion der Diözese Eisenstadt bis zum Pfingstfest verlängert. "Dies soll es den Pfarren ermöglichen, ihre Sammlungen und sonstigen Initiativen und Aktivitäten zugunsten dieser Hilfsaktion zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen", so Generalvikar Mag. Martin Korpitsch und Geschäftsführerin und Koordinatorin des Hilfswerkes Fastenaktion, Petra Zöchmeister-Lehner.