Seniorenpensionen öffneten zum Muttertag ihre Tore .

Der emotionellste Tag für die Bewohner der Hilfswerk Seniorenpensionen ist nach den hohen kirchlichen Feiertagen wohl der Muttertag, an dem sich sonst immer viele Kindergarten – und Volksschulkinder, aber auch die Enkerl und Urenkerl in den Aufenthaltsräumen oder im Garten der sechs stationären Einrichtungen tummeln und den Bewohner stets ein Glänzen in die Augen oder ein Lächeln auf die Lippen zaubern.