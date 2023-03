Burgenland Family Card: 30.000er-Marke geknackt

Werbung

Die Burgenland Family Card erfreut sich bei den Familien im Burgenland großer Beliebtheit und die Community wächst – bereits 30.000 Familien haben die kostenlose Vorteils- und Servicekarte beantragt und dürfen sich über viele Vergünstigungen in Freizeit-, Tourismus-, Kultur und Handelsbetrieben freuen. Die Family Card Nummer 30 000 übergab Familienlandesrätin Daniela Winkler persönlich an eine Familie aus Schattendorf im Bezirk Mattersburg. „Familien sind die kleinsten, aber wichtigsten Einheiten unserer Gesellschaft. Aber in Zeiten wie diesen stehen gerade sie, großen Herausforderung gegenüber. Daher wollen wir seitens des Landes die burgenländischen Familien in so vielen Bereichen wie möglich unterstützen. Die Burgenland Family Card ist eine von vielen Serviceleistungen des Burgenlandes, von denen Eltern und Kinder profitieren. Es freut mich sehr, dass die Nachfrage und das Interesse daran so groß sind“, betonte Winkler.

Familie Quaisser aus Schattendorf freute sich über den Besuch der Familienlandesrätin: „Es ist eine Riesenüberraschung, dass uns die Landesrätin die Family Card persönlich ins Haus bringt. Für uns ist die Family Card ideal wegen der vielen attraktiven Angebote und Vergünstigungen“, zeigten sich die jungen Eltern überzeugt.

Das bringt die Burgenland Family Card

Die Burgenland Family Card ist eine kostenlose Vorteils- und Servicekarte für Familien. Sie ermöglicht bis zum 18. Geburtstag des jüngsten eingetragenen Kindes besondere Leistungen oder Ermäßigungen in den Branchen Freizeit, Kultur, Handel, Gewerbe, Tourismus und Gastronomie bei mehr als 100 Vorteilsgebern im Burgenland. Darüber hinaus bieten auch zahlreiche Partnerbetriebe in anderen Bundesländern attraktive Vorteile.

Mit dem Ausfüllen des Antragsformulars erhalten alle Familien mit Haupt- oder Nebenwohnsitz im Burgenland kostenlos die Family Card. Das gilt natürlich auch für Alleinerziehende sowie getrenntlebende Eltern. In gleicher Weise können Großeltern die Burgenland Family Card beantragen und dieselben Leistungen und Ermäßigungen in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist, dass entweder die Großeltern oder die Enkelkinder im Burgenland wohnen.

Beantragt werden kann die Burgenland Family Card beim Familienreferat des Landes Burgenland unter der Telefonnummer 057/600-2536, per E-Mail an post.a9-familie@bgld.gv.at oder mittels Online-Formular unter www.familienland-bgld.at.