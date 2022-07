Andrea Roschek: „Jetzt trifft es auch die Mittelschicht“

Werbung

BVZ: Die Teuerungswelle trifft einkommensschwache Menschen konkret und schmerzlich. Für viele sind Sie und die Pannonische Tafel die letzte Anlaufstelle. Wie wirkt sich die Rekord-Inflation konkret auf ihre Arbeit aus?

Andrea Roschek: Die Kundenzahl hat sich fast verdoppelt, teilweise haben wir an einem Tag 17 Neuanmeldungen. Es kommen zur Zeit Menschen zu uns, die sich vor einem Jahr nie vorstellen hätten können, dass sie in die Armut rutschen könnten. Jetzt trifft es wirklich die Mittelschicht. Früher waren es meist Sozialhilfebezieher oder alleinerziehende Mütter. Menschen, die zum Teil zwar ein Einkommen haben, davon aber nicht leben können. Die Spritpreise haben sich verdoppelt, die Lebensmittelpreise und Mieten steigen. Daher erwischt es nun auch jene, die vorher gerade noch über die Runden kamen.

Sind die Kunden der Tafel mehrheitlich Österreicher?

Andrea Roschek: Ja, das sind jetzt sehr viele Österreicher. Vor allem Pensionisten, die kommen und sagen, dass sie es sich nicht mehr leisten können einkaufen zu gehen. Aber auch Ungarn und Slowaken, die hier für ein geringes Einkommen arbeiten, kommen zu uns. Dazu kommen noch die Vertriebenen aus der Ukraine. Ich glaube, viele von ihnen fahren öfter in die Ukraine und helfen dort so gut es geht. Das ist ein großer Unterschied zu 2015 und macht die Planung für uns recht kompliziert. Wir wissen nie, wie viele Leute kommen.

"Es sind gleich zwei Probleme: Die Kunden werden mehr und die Regale immer leerer.“Andrea Roschek, Obfrau der Pannonischen Tafel

Das Land holte Menschen aus der Ukraine ins Burgenland, Ukrainer bekommen in Österreich seit kurzem die Familienbeihilfe ausbezahlt. Für andere Geflüchtete gibt es diese Unterstützungsleistungen nicht.

Andrea Roschek: Die Vertriebenen aus der Ukraine haben einen anderen Status. Nicht, dass man ihnen diese Leistungen nicht vergönnt. Aber: Für die Geflüchteten. die 2015 nach Österreich kamen, ist dieses Zwei-Klassen-System natürlich traurig. Sie haben teilweise fünf Jahre auf Bescheide warten müssen und wären auch lieber gleich arbeiten gegangen. Ich glaube auch nicht, dass das zulässig ist. Man kann nicht der einen Gruppe alles geben und den anderen nix.

Armut ist noch immer mit einem gesellschaftlichen Stigma behaftet. Wie gehen die Kunden der Tafel damit um?

Andrea Roschek: Es gibt eine Hemmschwelle, zum ersten Mal zur Tafel zu gehen. Bei Österreichern ist diese größer. Eisenstadt ist eine kleine Stadt, man kennt sich. Bei den Ukrainern ist das weniger ein Problem. Sie kennen oft das Prinzip einer Tafel gar nicht. Kein Wunder, in der Ukraine gibt es nur eine Food Bank. Mit der Betreiberin hatten wir bereits Kontakt.

Die steigenden Energiekosten treffen auch die Helfer. Wo schmerzen die Teuerungen am meisten?

Andrea Roschek: Wir legen bei der Lebensmittelrettung elftausend Kilometer im Monat zurück. Dafür geben wir nun doppelt so viel Geld für Sprit aus wie vor einem Jahr. Insgesamt sind die monatlichen Kosten für unsere Arbeit in Eisenstadt und Oberpullendorf von 9.500 auf 12.000 Euro gestiegen. Schmerzhaft ist auch der steigende Preis für Lebensmittel, speziell Obst und Gemüse. Dort sind nämlich auch die Spenden und geretteten Lebensmittel stark rückläufig. Es sind gleich zwei Probleme: Die Kunden werden mehr und die Regale werden leerer.

Andrea Roschek in der Pannonischen Tafel in Eisenstadt mit einem dicken Stoß Anmeldeformularen von Neukunden. Foto: Wagentristl

Ist der Rückgang bei den Lebensmittel eine Folge des Ukraine-Krieges?

Andrea Roschek: Auch, die Entwicklung hat es aber davor schon gegeben. Sogenannte Nachhaltigkeitsprojekte von Supermärkten und Start-ups haben dafür gesorgt, dass Lebensmittel länger verkauft werden und dann in unseren Regalen fehlen. Hinzu kommt das Lebensmittelverwertungsgesetz nach französischem Vorbild, das Supermärkten verbietet genießbare Lebensmittel zu entsorgen. Dadurch werden diese aber nicht vermehrt gespendet, sondern bis zum Mindeshaltbarkeitsdatums verkauft und dann entsorgt. Nachhaltig ist das nicht. Hinter Start-ups wie Too good To Go stehen zudem millionenschwere Investoren, es geht um Profit. Das alles führt dazu, dass für die Tafel nun immer weniger übrigbleibt. Die Tafel ist eine Anlaufstelle für Menschen, die durch alle sozialen Netze fallen. Wie steht es um öffentliche Förderungen für diese Arbeit?

Andrea Roschek: Ich hatte vor zwei, drei Monaten ein Gespräch mit dem Büro von Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner, dabei wurde uns Unterstützung zugesagt. Ich warte schon zwei, drei Monate darauf — aber ich vertraue drauf, dass sie noch kommt. Vom Land haben wir im Vorjahr eine Einmalzahlung von 5.000 Euro bekommen. Das Land gibt derzeit für die landeseigenen Sonnenmärkte mehrere Hunderttausend Euro aus. In Eisenstadt und Oberpullendorf sollen diese noch heuer starten. Dabei wird man darauf achten müssen, dass man sich nicht gegenseitig die Ware wegnimmt. Ein ergänzendes Angebot wäre für unsere Kunden nicht schlecht.

Was unterscheidet die Pannonische Tafel von einer klassischen Food Bank, wie die geplanten Sonnenmärkte des Landes?

Andrea Roschek: Der größte Unterschied ist, dass man dort verbilligt einkauft, in der Regel um ein Drittel des Normalpreises. Bei uns erhält man um drei bis fünf Euro einen gesamten Einkauf für einen Haushalt. Ein weiterer Unterschied ist, dass wir niederschwelliger arbeiten und sofort helfen können. Etwa mit einer Sozialarbeiterin vor Ort. Und zu uns kann wirklich jeder kommen. Bei uns geht es darum, dass sich Leute wirklich wohl fühlen und nicht von oben herab behandelt werden. Zu uns kann man mit jedem Problem kommen. Wir bieten auch Lesungen, Karaoke- oder Tanzabende an. Die Menschen brauchen Spaß im Leben.

Was kommt im Winter mit den Heizkosten auf die Pannonische Tafel zu?

Andrea Roschek: Unsere größte Sorge ist, dass wir die Situation dann finanziell nicht mehr stemmen können. Unser Lokal in Oberpullendorf kann man nur schwer heizen, das ganze Gebäude zu heizen werden wir uns nicht leisten können. Es wird noch schwieriger, wenn sich die Menschen nur Heizung oder Lebensmittel leisten können. Die Hilfe der Regierung ist zwar nett, aber bisher nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Wie unterstützt man die Pannonische Tafel am sinnvollsten?

Andrea Roschek: Besonders dringend benötigt werden zur Zeit Tankgutscheine, da diese einen großen Teil unserer Kosten ausmachen. Auch Obst und Gemüse sowie Hygieneartikel werden immer gebraucht. Und: Wir brauchen dringend Mitarbeiter. Unsere Touren sind mittlerweile so lang, dass sie eigentlich auf zwei Fahrten aufgeteilt werden sollten. Unsere Waren kommen vom Flughafen Wien, aus dem Seewinkel, wir fahren von Wiener Neustadt bis ins Mittelburgenland. Daher brauchen wir ehrenamtliche Fahrer. Auch bei den Ausgabestellen sind helfende Hände immer gern gesehen. Viele Geflüchtete sind bei uns aktiv und helfen mit, seit kurzem auch einige ukrainische Frauen.

Apropos Mittelburgenland: Wie kam es zum Umzug der Tafel in Oberpullendorf?

Andrea Roschek: Wir sind gegenüber der OBI-Filiale in Stoob eingemietet. Nach zehn Jahren war im Vorjahr Zeit für den Umzug von unserem viel zu kleinen Lokal im Oberpullendorf.

Eine schwierige Frage zum Abschluss: Wie hilft man armutsbetroffenen Menschen am effektivsten? Welche Geschichte hat Sie am meisten bewegt?

Andrea Roschek: Ich möchte niemanden besonders hervorheben, wir haben etwa schon einige Menschen von der Straße geholt. Am Schönsten ist für die Menschen einfach die Stimmung, wenn sie zu uns kommen, wenn ihnen jemand auf Augenhöhe begegnet und auf sie zukommt. Dieses Gefühl, willkommen zu sein, holt die Menschen wie kaum etwas anderes aus ihrem Trübsal. Oft sind es die kleinen Geschichten, die einen am meisten berühren.