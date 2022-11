Anja Haider-Wallner: „FreuRaum ist ein Raum für Freude aller Art“

Werbung

Der FreuRaum in der Fanny-Elßler-Gasse 3 in Eisenstadt ist ein Ort des Genusses und der Gemeinschaft, wo man Essen gehen, einkaufen, sich unterhalten und Dinge reparieren lassen kann. Für Obfrau Anja Haider-Wallner und ihr Team ist es ein Lebensprojekt. Wie ist der FreuRaum entstanden? Was war der Grundgedanke?

Anja Haider-Wallner: Petra Hader und ich sind vor rund zehn Jahren im Garten zusammengesessen und haben uns darüber unterhalten, wie viele coole Kaffeehäuser wir auf Reisen erlebt haben. Sie mochte schon immer Trödel und wollte einen Trödelladen in Kombination mit einem Café eröffnen und ich ein Kaffeehaus. Die Idee ist dann gewachsen und breiter geworden. Vor fünf Jahren kam dann Bewegung in die Sache und wir haben uns dazu entschieden, es als Genossenschaft aufzuziehen. Es kamen Birgit Prochazka und Brigitte Weber dazu, die die Idee um ein Reparaturcafé erweitert hat.

Wie hat sich der FreuRaum seit dem Beginn entwickelt?

Anja Haider-Wallner: Gestartet haben wir mit einem Pop Up-Betrieb. Um weitere Genossenschaftsmitglieder anzuwerben, gab es zahlreiche Veranstaltungen wie Kabaretts, Yoga- oder Tanzkurse, um auf uns aufmerksam zu machen. Nach einem halben Jahr haben wir schließlich mit dem Umbau begonnen und im Juni 2019 eröffnet. Wir sehen uns als ökologisch, soziales Business, mittlerweile sind wir auch biozertifiziert. Unsere Nahrungsmittel beziehen wir regional. Großteils wird vegetarisch oder vegan gekocht. Doch nicht nur beim Essen, sondern auch mit unserem Reparaturcafé, wo alte Geräte oder Möbel repariert werden, wollen wir ein Zeichen setzen, indem wir Ressourcen schonen. Mit unserem ‚SchauRaum‘ unterstützen wir außerdem Produzenten aus der Region. Hier kann man zum Beispiel Naturkosmetik, Schmuck, Keramik, Wein, Honig, Marmeladen und vieles mehr aus der Region erwerben. Es finden auch regelmäßig Veranstaltungen (Konzerte, Lesungen, etc.) und Workshops (Näh- und Stricktreffen, Gaby’s Dazusetztisch, etc.) im FreuRaum statt.

Wie lautet die Philosophie des FreuRaums?

Anja Haider-Wallner: Wir bieten einen Raum für Freude aller Art. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf unserem Beschäftigungsprojekt, bei dem wir Frauen mit Migrationsgeschichte, Langzeitarbeitslose, sowie Personen 50+ ins Arbeitsleben integrieren und ihnen eine Ausbildung in der Gastronomie ermöglichen.

Was sind ihre Aufgaben im FreuRaum hier?

Anja Haider-Wallner: Ich bin zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, fürs Netzwerken, für die Finanzen, Visionen und Ziele. Außerdem kümmere ich mich um Förderungen und Kooperationen und das Veranstaltungsprogramm.

Welche Pläne gibt es für die Zukunft?

Anja Haider-Wallner: Nach der Corona-, Energie- und Personalkrise würden wir uns wieder eine etwas ruhigere Zeit wünschen. 2023 planen wir ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt mit dem AMS. Wir haben fixes Personal und Leute, die nur eine Zeit lang hier sind und von uns beim Finden einer Stelle begleitet werden. Ein stabiler Kooperationsvertrag ist das Ziel, so erhalten wir mehr Planungssicherheit und Stabilität.

Sie haben eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht, Berufserfahrung im Marketing, Einkauf, Vertrieb, und Webdesign gesammelt und sind heute als Unternehmensberaterin sowie Trainerin für Webmarketing und Projektleiterin im Gründerinnenprogramm des Frauenreferats von Astrid Eisenkopf tätig. Woher nehmen Sie ihren Antrieb?

Anja Haider-Wallner: Ich habe mich 2004 als Unternehmensberaterin und Webdesignerin selbstständig gemacht, weil ich – nachdem ich Mutter geworden bin – nicht mehr pendeln wollte. Heute begleite ich Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Es gibt auch viele Anknüpfungspunkte zum FreuRaum, zu unseren Produzenten und Produzentinnen, die hier ihre Waren ausstellen. So werden Synergien gut genutzt. Ich würde sagen, dass ich generell ein vielseitiger Mensch bin und immer wieder etwas Neues brauche. Wenn ich etwas zu lange mache, geht die Begeisterung verloren. Das erlebe ich auch bei vielen Frauen im Gründerinnenprogramm. Es braucht einfach mehr Vorbilder für Multidisziplinarität, jemand, der viele verschiedene Dinge macht.

Mittlerweile sind auch fünf Bücher (vier Bücher zum Thema Ernährung und eines zum Thema nachhaltiges Leben) von Ihnen erschienen. Wie sind sie zum Schreiben von Büchern gekommen?

Anja Haider-Wallner: Ich bin ein Genussmensch und ich koche wahnsinnig gern. Mit frischen und gesunden Zutaten einfache Rezepte zu kreieren, ist ein kreativer Prozess, den ich gerne weitergebe. Den Traum ein eigenes Buch zu schreiben hatte ich schon lange. Irgendwann habe ich Ulli Zika um Rat gefragt und so mein erstes Buch mit ihr gemeinsam gemacht.

Zusammen mit ihrer Tochter Mona ist 2019 der Kompakt-Ratgeber„So klappt’s mit dem Retten der Welt“ erschienen. Das Thema Nachhaltigkeit liegt ihnen besonders am Herzen?

Anja Haider-Wallner: Ja, meine Oma hat mich stark geprägt, wie man mit der Natur umgeht. Wir sind zum Beispiel in den Garten gegangen und haben die ersten Veilchen begrüßt oder Festtafeln für Vögel angerichtet. Wenn Bäume gefällt werden oder alles zubetoniert wird, tut mir das weh. Ich möchte, dass unsere Kinder und Enkelkinder ein gutes Leben haben und die Welt für sie schön bleibt.

Neben dem FreuRaum, ihrem Beruf und einem Digital Marketing und Data Management-Studium sind sie auch als Clubobfrau und Gemeinderätin für Die Grünen in Eisenstadt tätig. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?

Anja Haider-Wallner: Das gelingt mal besser, mal schlechter. Aber ich bin keine Perfektionistin und kann Dinge auch mal gut sein lassen. Ich habe einen Partner, der mich sehr unterstützt, indem er einkaufen geht oder die Kinder betreut. Im Prinzip habe ich überall gute Menschen um mich, die mich unterstützen. So auch zum Beispiel meine Assistentin im FreuRaum, Regina Horvath. Büroarbeit liegt mir einfach nicht so, da lasse ich mir lieber helfen und gebe Dinge ab. Man muss nicht immer alles selber machen. Kurz bevor die Corona-Pandemie kam, stand ich kurz vor einem Burnout. Die Pause habe ich genützt und viel verändert. Damals gab es Wochen, in denen ich bis zu 100 Stunden gearbeitet habe, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich drehe mein Handy am Abend ab, mache mehrmals die Woche Sport und achte auf gesunde Ernährung. Die Corona-Pause ist für mich gerade zur richtigen Zeit gekommen.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?

Anja Haider-Wallner: Ich hoffe, dass ich dann weniger arbeite. Aber ich würde auch gerne mehr an der Fachhochschule unterrichten. Das mache ich jetzt schon partiell. Außerdem wünsche ich mir mehr Zeit zum nachhaltigen Reisen. In zehn Jahren werden ich vermutlich nicht mehr politisch aktiv sein, da ich überzeugt davon bin, dass man nicht zu lange in einer solchen Funktion aktiv sein sollte, um Platz für junge Leute zu schaffen. Wahrscheinlich fällt mir bis dahin aber das nächste Projekt ein und es wird mir vermutlich nicht gelingen weniger zu machen (lacht).

Was machen Sie in ihrer Freizeit gerne?

Anja Haider-Wallner: Ich bin gerne in Bewegung, im Wald unterwegs oder auf dem Rad, mache Yoga, lese viel und wenn es sich ausgeht, koche ich sehr gern für Freunde und die Familie.