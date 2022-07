Christa Prets: „Eltern werden wieder zu Kindern“

Werbung

BVZ: Frau Prets, am 9. Juli ging das Erlebnisevent Forfel auf Burg Forchtenstein bereits in die 26. Saison. Wie zufrieden waren Sie mit den ersten Tagen?

Christa Prets: Aufgrund der zweijährigen Unterbrechung und der nicht besonders günstigen Wetterverhältnisse waren wir sehr angenehm überrascht, dass doch so viele BesucherInnen gekommen sind. Burgmaus Forfel hat nichts an Anziehungskraft verloren.

In ihrer Zeit als Landesrätin von 1994 bis 1999 haben Sie den Verein „Burg Forchtenstein Fantastisch“ gegründet. Wie kam es dazu?

Ich wurde angesprochen, doch wieder die Burgspiele, die über viele Jahre hinweg sehr erfolgreich gelaufen sind, zu reaktivieren. Allerdings hatten sich zu der Zeit im Burgenland bereits sehr viele kulturelle Veranstaltungen etabliert, die ein ähnliches Publikum ansprachen, z. B. in Mörbisch oder Güssing. Mir hat aber etwas für Kinder gefehlt. Deswegen dachte ich mir, lassen wir doch die Burg von Kindern erobern. Ich hatte mit Fürstin Melinda Esterházy eine starke Verbündete, der die Idee sehr gut gefiel. Das war der Startschuss für Forfel.

Können Sie das Konzept von Forfel kurz erläutern?

Es geht darum, Kindern und Eltern etwas vom Leben wie früher zu vermitteln. Einige Stunden Handy und High-Tech vergessen zu lassen, ist schon eine Herausforderung. Das Programm ist jedes Jahr gleich aufgebaut. Es gibt bestimmte Fixpunkte, die vom Publikum erwartet werden. Innerhalb der jeweiligen Programmpunkte werden aber stets neue Akzente gesetzt. So spielen wir z. B. jedes Jahr ein Musical. Die meisten unserer Musicals wurden von Thomas Brezina geschrieben und alle von Gerhard Krammer komponiert. Heuer wird wieder das Musical aufgeführt, das wir auch schon im ersten Jahr gespielt haben: „Rups, der kleine Ritter.“ Darüber hinaus gibt es ein Kellertheater, ein Puppentheater der Mödlinger Puppenbühne, Hexe Griselda, Zauberer Merlix, Gaukler oder einen Steinmetz, bei dem sich die Kinder ein eigenes Schmuckstück schleifen können, um nur einige Programmpunkte zu nennen.

Eine Feldmaus hat eine Lebenserwartung von drei Jahren. Forfel gibt es mittlerweile schon seit 26 Jahren. Was ist deren Geheimnis?

Forfel bleibt tatsächlich immer jung, und die Kinder lieben die Maus. Das Geheimnis von Forfel und Burg Forchtenstein Fantastisch ist die Vielfalt des Programms, das auf die gesamte Familie zugeschnitten ist. Eltern erkunden gemeinsam mit ihren Kindern die mehr als 30 einzelnen Stationen auf der Burg. Man beobachtet sehr oft, wie Eltern wieder zu Kindern werden.

Äußerlich hat sich Forfel über die Jahre aber ein wenig verändert?

Ja, Forfel ist etwas dicker und situierter geworden und die Ohren sind gewachsen. (lacht) Die Idee zur Burgmaus entstand gemeinsam mit dem Oberwarter Komponisten Gerhard Krammer. Zunächst dachte ich an mehrere kleine Mäuse, wie man noch im Forfelsong merkt. Heute bin ich froh, dass es Forfel geworden ist.

Wie bereits erwähnt, wurde Forfel während ihrer Zeit als SPÖ-Landesrätin geboren. Sie selbst sind in Deutschland aufgewachsen. Wie kamen Sie nach Österreich und schließlich in die Politik?

Meine Großmutter war aus Draßburg. Bei den jährlichen Besuchen habe ich meinen Mann kennengelernt. So fand ich meinen Weg nach Pöttsching. Nachdem ich ausgebildete Sportlehrerin bin, wurde ich angesprochen, ob ich mich nicht sportlich einbringen könnte. So habe ich 1969 in Pöttsching mit Frauengymnastik begonnen, dann den Pensionistensport im Burgenland aufgebaut und war auch eine der ersten im Burgenland, die Rückengymnastikkurse angeboten hat. Durch diese Aktivitäten wurde ich dann von der SPÖ angesprochen, ob ich nicht auch für den Gemeinderat kandidieren möchte. Das habe ich dann auch mit 40 Jahren gemacht.

Sie waren danach drei Jahre Bürgermeisterin von Pöttsching. Gibt es heute noch etwas, was an Ihre Amtszeit erinnert?

Es ist mir nach langen Auseinandersetzungen mit anderen Gemeinden gelungen, die AGIP Tankstelle auf der S4 doch noch nach Pöttsching zu bringen. Leider wurde sie vor einigen Jahren geschlossen. Ansonsten waren es neben den Kursen, die ich weiter betreut habe, die vielen alltäglichen Arbeiten und Probleme, die in einer Gemeinde zu bewältigen sind. Es ist aber nicht so, dass ich mir dadurch ein Denkmal gesetzt hätte. (lacht) Ich war auch die erste Bürgermeisterin des Burgenlandes – österreichweit waren es damals sieben. Als einzige Frau unter Kollegen war es anfangs nicht leicht, Anerkennung zu finden.

Mehr Möglichkeiten zur politischen Gestaltung hatten Sie als Landesrätin. Wo sehen Sie Ihre Erfolge?

Die Kultur war mir ein großes Anliegen. Zum Beispiel ist mir der Ausbau der alternativen Kulturszene am Herzen gelegen: Kuga, OHO, Cselley Mühle konnten ihre Häuser aus- und umbauen, und sich durch die verbesserte Infrastruktur weiterentwickeln. Den ersten großen Ausbau der Seebühne Mörbisch mit Prof. Serafin habe ich umsetzen können und vieles mehr. Auch im Bereich Behinderteneinrichtungen konnte ich einiges erreichen. Viele Sozialeinrichtungen wie z.B. die Wohngemeinschaft Neudörfl wurden gebaut oder adaptiert. Auch die Schuldnerberatung konnten wir einführen.

Ein weiterer großer Schwerpunkt, der Sie Ihre gesamte Politkarriere, auch während Ihrer Zeit im EU-Parlament und heute noch begleitet, war die Gleichstellung der Geschlechter und Frauenpolitik.

Genau. Im EU-Parlament waren es die verschiedenen Gleichstellungsrichtlinien, die wir zugunsten von Frauen umsetzen konnten. Derzeit bin ich, mittlerweile schon seit zwölf Jahren, im Projekt „100 % Sport“, das vom österreichischen Sportministerium gefördert wird. Dort geht es um die Gleichstellung der Geschlechter im Sport. Wenn man sich die Besetzung in den Sportgremien und Fachverbänden ansieht, ist unübersehbar, dass dort hauptsächlich Männer sitzen: es gibt nur vier Präsidentinnen in insgesamt 60 Fachverbänden. Es geht bei diesem Projekt auch um die Sportberichterstattung, um sexuelle Übergriffe im Sport, um Besetzungen von Trainerpositionen oder, wie man jetzt auch an der Fußballfrauen-EM beobachten kann, die Frage nach den Gehältern der Fußballspielerinnen und auch anderer Sportlerinnen im Vergleich zu Männern.

Als EU-Parlamentarierin haben Sie sich auch gegen Genitalverstümmelung bei Frauen eingesetzt.

Ich habe im Europaparlament gemeinsam mit afrikanischen Frauen ein Netzwerk gegen FGM (Female Genital Mutilation) betreut und war 2005 als einzige europäische Teilnehmerin bei der Konferenz des „Interafrikanischen Kommitees für traditionelle Praktiken“ in Mali. Das war eine Erfahrung, die ich nicht mehr vergessen werde. Es ist unfassbar und barbarisch, was den Frauen angetan wird. Hier braucht es weltweit weiterhin sehr viel Aufklärung, sowohl in den s.g. Ursprungsländern, wo es leider immer noch täglich praktiziert wird, als auch hier in Europa, da diese frauenverachtenden Tätigkeiten sehr oft in den jeweiligen Communities weiter fortgesetzt werden.

In den USA wurde jetzt das Recht auf Abtreibung vom Supreme Court gekippt. Wie stehen Sie dazu?

Ich finde, Frauen sollten selbst darüber entscheiden können. Keine Frau nimmt leichtfertig eine Abtreibung vor. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs stellt eine Rückkehr in die absolute Steinzeit dar.

Wo sehen Sie heute noch Nachholbedarf bei der Geschlechtergleichstellung?

Ich denke, dass man weiterhin an der Einkommensschere arbeiten muss. Die Unterschiede sind zu groß. Der obere Managementbereich der Wirtschaft, national wie international, ist überwiegend männlich. Wir haben so viele qualifizierte Frauen. Betrachtet man die Zahlen an den Universitäten, sind studierende Frauen in der Überzahl. Machtpositionen liegen aber mehrheitlich bei Männern.

Und in der Politik?

Hier ist, insbesondere im Burgenland, schon eine Ausgewogenheit zu erkennen. Auch im österreichischen Parlament. Zu meiner Zeit im EU-Parlament waren wir sieben SPÖ-Abgeordnete, davon drei Frauen.

Vor 30 Jahren schrieb die Europäische Union eine mittlerweile wieder abgeschaffte maximal zulässige Krümmung von Salatgurken vor. Bis heute ist das ein Symbol für den angeblichen Regulierungswahn Brüsseler Bürokraten. Ärgert es Sie als überzeugte Europäerin, dass die EU durch solche Regelungen häufig ins Lächerliche gezogen wird?

Natürlich. Weil es keine Initiative der EU war, sondern dieser Wunsch von den Händlern und Produzenten kam, um bei der Verpackung gleichmäßig viele Gurken in eine Kiste zu bekommen. Es ist schade, dass die EU durch Unwissen und Populismus einen schlechten Ruf bekommt. Die EU ist aber in Wahrheit wichtiger denn je und die einzige Möglichkeit, dass Europa überhaupt eine Rolle am Weltmarkt spielen kann. Wir müssen die EU stärken und sie nicht durch interne Uneinigkeiten und Querelen schwächen. Auch der Krieg in der Ukraine macht die Anziehungskraft, die die EU heute für andere Länder genießt, deutlich.

Sie waren auch bis vor Kurzem Vorsitzende des Österreichischen Buchclubs der Jugend, der sich für die Leseförderung bei Kindern einsetzt. Haben Sie selbst ein Lieblingsbuch.

Es gibt viele. Zuletzt hat mich das Buch der Eisenstädter Autorin Katharina Köller, „Was ich im Wasser sah“, sehr begeistert.