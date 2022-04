„Neustart“-Chef: „Sehe schon Risiko, dass wir emotional verrohen ...“

Werbung

BVZ: Herr Grohs, was hat Sie eigentlich dazu bewogen, diesen nicht alltäglichen Berufsweg einzuschlagen?

Grohs: Die Grundmotivation in den Sozialbereich zu gehen, ist von meinen Eltern ausgegangen. Sie waren beide in der Altenpflege tätig, das hat mich geprägt, das Soziale ist in der Familie immer im Vordergrund gestanden. Als Diplomsozialarbeiter im ersten Studienweg und Master in Sozialgesundheitsmanagement habe ich schon während des Studiums ein Interesse an straffälligem Verhalten entwickelt, – was sind die Ursachen, was kann man da machen?

Gewalt in der Familie gibt es in der Arbeiter- wie Akademikerfamilie, bei Österreichern wie „Ausländern“. alexander grohs Leiter „Neustart“

Gab es auch ein bestimmtes Erlebnis, das Sie geprägt hat?

Grohs: Ich habe als Elfjähriger mitbekommen, wie ein Mann mitten auf der Straße seiner Frau ins Gesicht geschlagen hat und sie zu Boden gegangen ist. Es waren viele Leute unterwegs, aber alle haben weggeschaut. Der Mann ist weitergegangen, die Frau ist erst liegen geblieben und ihm dann hinterher. Ich habe das schrecklich gefunden, dass niemand von den Erwachsenen etwas gemacht hat. Vor aller Augen niedergeschlagen zu werden und dann auch noch die Demütigung, dass keiner reagiert. Auch heute ist es wichtig, nicht wegzuschauen.

Mittlerweile sind Sie bereits seit 15 Jahren bei „Neustart“...

Grohs: Ich war zehn Jahre lang Basismitarbeiter, davon knapp vier Jahre auch Abteilungsleiter und bin jetzt schon bald das fünfte Jahr Leiter der Einrichtung „Neustart Niederösterreich und Burgenland“. Im Burgenland haben wir Hauptstellen in Eisenstadt und Oberwart und dann noch kleinere Stellen wie etwa in Mattersburg, die temporär genutzt werden. Aktuell beschäftigen wir elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Burgenland.

Zeigt sich bezüglich der Fälle ein Unterschied zwischen Eisenstadt und Oberwart?

Grohs: Man kann nicht sagen, diese Art von Kriminalität gibt es im Norden, diese im Süden. Die Bevölkerungsdichte ist aber natürlich im Norden höher und dadurch passieren hier mehr Vorfälle als im Süden.

Die Gesellschaft hat sich in diesen 15 Jahren verändert, merkt man das auch in der täglichen Arbeit?

Grohs: Ja, schon. Als ich anfing, war die große Neuerung, dass wir mit Handys ausgestattet wurden, – das war ein Novum damals, keine Selbstverständlichkeit. Internetkriminalität ist seither zum Beispiel etwas, was immer mehr zunimmt. Das Andere ist Hass im Netz, Mobbing hat durch Internet und Social Media ganz neue Dimensionen erreicht. Was das Thema Gewalt angeht: Es ist nicht mehr das Tabu-Thema, das es früher war. Als ich anfing zu arbeiten, hieß es, das betrifft die Randgruppen, die sozial Schwachen. Aber Gewalt zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten und es wird jetzt mehr thematisiert und dadurch bewusster. Auch im Burgenland haben wir Klienten vom Hilfsarbeiter bis zum Akademiker, vom Angestellten bis zum Arbeitern, vom Migranten bis zum Österreicher. Gemein haben sie nur, dass es zu 90 Prozent Männer sind. Und nach wie vor ist das Risiko einer Frau, Opfer von Gewalt zu werden, erwiesenermaßen im eigenen Freundes- und Verwandtenkreis am höchsten.

Hat das Gewaltpotenzial seither zugenommen?

Grohs: Ich sehe schon ein Risiko, dass wir emotional verrohen. Wenn Beziehungen an der Oberfläche bleiben, wenn ich eine Person mehr als Objekt wahrnehme, fällt es mir leichter, kriminelle Handlungen gegen diese Person zu setzen. Ich merke es etwa bei Hass im Netz. Wir hatten viele 50- und 60-Jährige, die relativ spät auf Facebook vertreten waren, damit nicht sozialisiert wurden, also auch dort eins zu eins Stammtischdiskussionen geführt haben. Nur konnten das jetzt nicht mehr nur die eigenen Freunde verfolgen, sondern überspitzt gesagt die halbe Welt. Ich habe schon so oft gehört, „Mein Gott, das ist ja nur meine freie Meinung.“ Nein, ist es nicht, wenn andere in ihrer Freiheit und Würde bedroht werden. Das andere ist, seit Covid bewegen wir uns im Dauer-Krisenmodus, jetzt kommt noch der Ukraine-Krieg dazu. Da kann es natürlich sein, dass die sozialen Konflikte bei uns steigen werden.

Welcher Altersgruppe gehören Ihre Klienten zumeist an?

Grohs: Wir haben bei „Neustart“ die verschiedensten Bereiche. In der Bewährungshilfe, wo wir seit den 1950er-Jahren in Österreich tätig sind, hatten wir anfangs nur Jugendliche. Erst etwa zwanzig Jahre später war es mit einer Gesetzeserweiterung möglich, dass auch Erwachsene Bewährungshilfe bekommen. Das Hauptrisiko, dass man straffällig wird, ist vom Beginn der Pubertät bis Mitte 20. Man ist hier eher bereit Mutproben einzugehen, man ist von der Persönlichkeit her noch nicht gefestigt, mit Krisen oder Konflikten umzugehen.

Bei häuslicher Gewalt ist eine andere Altersgruppe überrepräsentiert, nämlich jene der 31- bis 40-Jährigen, diese macht fast ein Drittel der häuslichen Gewaltfälle aus. Es hat viel mit Macht zu tun, mit einem Vorrechtsanspruch, den man gegenüber Frauen geltend macht. Es hat ja einen Grund, warum 90 Prozent jener, die in Österreich ein Betretungs- und Annäherungsverbot bekommen, Männer sind.

Seit vergangenem September müssen Gewalttäter ja auch verpflichtende Beratungsstunden absolvieren ...

Grohs: Das ist die Gewaltpräventionsberatung, die neu ist. Jede Person, die ein Betretungs- und Annäherungsverbot erhalten hat, muss sechs Stunden verpflichtende Gewaltpräventionsberatung bei uns absolvieren. Im Burgenland haben wir mehr Zuweisungen als gedacht, aktuell schon über 180, vor allem der März war überdurchschnittlich. Wenn es so weitergeht, könnten es hochgerechnet bis zum September 280 Personen sein.

Wie ist diese Verpflichtung zur Beratung zu bewerten?

Grohs: Verpflichtend ist da schon einmal ein guter Schritt. Das sind oft Leute, die sich nicht freiwillig in eine Beratung begeben würden, – nach dem Motto: So etwas brauchen wir nicht. Sehr viele Klienten tun sich schwer, Gefühle zu benennen, leichter ist es für sie, Wut, Angst, Ärger zu thematisieren. Sie können sich schwer eingestehen, dass sie nicht die vermeintlich starken Männer sind. Im Gespräch merken sie dann aber, dass es nicht darum geht, ihnen ihre Männlichkeit zu nehmen. Und nach außen können sie ja sagen: „Ich wäre freiwillig nicht hingegangen, aber ich musste ja.“

Wie kann man ein anderes Männlichkeitsbild vermitteln, das auch übernommen wird?

Grohs: Man muss das immer individuell anschauen, es gibt keine allgemeine Lösung. Es geht einmal darum, herauszufinden, wie kommen die Personen zu ihrem Bild von Männlichkeit, da geht es um Biografiearbeit, dann natürlich auch um Opferempathie. Ich hatte mal einen jungen Mann bei mir sitzen, der emotionslos geschildert hat, wie er einem anderen die Nase gebrochen hat, der zu Boden ging und er ihm noch mehrmals gegen den Kopf getreten hat. Nur, weil ihn die Person beleidigt hatte. Ich habe ihm mitgeteilt, was das bei mir auslöst, was mich daran erschreckt. Das war das erste Mal, dass er über die Folgen seiner Handlungen begonnen hat nachzudenken. Wo man weiters ansetzen kann, ist daher bei der Verantwortung für die Tat. Nehmen wir das Beispiel Oscar-Verleihung her: Der Moderator macht einen Witz über die Krankheit der Frau des Schauspielers Will Smith, dieser schlägt zu. Er hätte anders reagieren können, er hätte sagen können: „Das ist nicht Ordnung“, aber es war seine Entscheidung zuzuschlagen.

Wie verhält es sich generell mit Rückfallquoten?

Grohs: Je früher man ansetzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Person positiv weiterentwickelt und nicht rückfällig wird. Diversionen wirken sehr gut, das wird angeboten, wenn Personen das erste Mal straffällig werden. Werden diese positiv absolviert, wird das Verfahren eingestellt. Das sind etwa gemeinnützige Leistungen oder der Tatausgleich, hier werden 87 Prozent innerhalb von drei Jahren nicht rückfällig. Bewährungshilfe hat auch eine gute Quote mit 74 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Aber auch bei Sexualstraftaten ist die Rückfallquote Gott sei Dank eher gering, sie liegt bei unter zehn Prozent.

Wenn man länger mit Klienten beschäftigt ist, was bedeutet das emotional?

Grohs: Es ist natürlich immer eine Herausforderung, die Balance zu wahren. Für viele Klienten ist man die erste Vertrauensperson in der Biografie. Nach ein bis zwei Jahren meinen manche: „Du bist eigentlich mein bester Freund.“ Da muss ich dann sagen: „Danke, aber ich bin nicht dein Freund, ich bin dein Bewährungshelfer.“ Man muss sehr auf die eigene Abgrenzung achten und etwa auch schon Monate vorher die Verabschiedung einleiten.

Hatten Sie auch schon einmal Angst vor einem Klienten?

Grohs: Es gab eher skurrile Momente. Einmal wurde ich von einem Bodyguard empfangen, zu meinem Klienten geführt, in einen Sessel gesetzt und war umringt von weiteren Bodyguards. Der Klient wollte mir dann erklären, was meine Aufgabe ist. Ich habe dann gesagt „Ich glaube, sie verstehen die Situation falsch. Ich arbeite mit Ihnen daran, dass Sie nicht wieder straffällig werden. Ich möchte jetzt mit Ihnen unter vier Augen reden.“

Wenn ich Angst spüre, breche ich das Gespräch ab, denn das ist ein großes Risiko. Ich wurde zweimal körperlich attackiert, aber kein einziges Mal während meiner Tätigkeit für „Neustart“. Ich hatte Signale übersehen, das ist etwas, was ich lernen musste. Mittlerweile achte ich bei jedem Gespräch darauf, dass ich einen Fluchtweg habe, dass das Setting passt. Es geht letztendlich darum, Grenzen zu ziehen, – aber auch die Hand zu reichen.