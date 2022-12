Diözesan-Generaldirektor Stipsits: „Auch die Kirche muss sparen“

Werbung

Als einer der früheren Chefs der größten Steuer-Datenbank der Welt hatten Sie ein internationales Umfeld. Wie war für Sie der Sprung zurück ins Burgenland?

Johannes Stipsits: Ich war dem Burgenland immer verbunden: Egal wo ich gearbeitet habe, am Wochenende bin ich immer heimgekommen. Vom Arbeitsumfeld her ist es jetzt zwar eine kleinere Bühne als in als in Zagreb, Brüssel oder Budapest, aber genauso spannend.

Was können Sie im neuen Job einbringen, was planen Sie?

Stipsits: Wie schon bisher, sind Reformen und Finanzen meine Kerngebiete. Jetzt schon haben wir mit der Neuorganisation der Diözesanbereiche das zusammengeführt, was aus wirtschaftlicher Sicht zusammengehört.

Wie lässt sich Modernisierung in einer so traditionellen Institution umsetzen? Ist die Neugier größer als die Ablehnung?

Stipsits: Diese erste interne Reform haben wir zügig umgesetzt, wo es woanders vielleicht etwas länger braucht. Die Kommunikationsbasis funktioniert gut und vor allem ist die Unterstützung seitens des Herrn Bischofs groß. Bei jeder Reform gibt es ein Für und Wider, aber auf lange Sicht werden sich die Neuerungen als absolut richtig erweisen.

Was ist im Bereich Digitalisierung geplant? Gibt es dann vielleicht einmal die Messe oder die Beichte per App?

Stipsits: App, Webseite oder TV-Gottesdienste sind schon länger aktiv. Es gibt aber einiges aufzuholen, etwa weg vom Papier und hin zum Digitalen. Wir müssen uns in Zukunft auch stärker auf junge Menschen zubewegen, da wird die Diözese auf soziale Medien setzen. So wollen wir auch für Junge als Arbeitgeber attraktiver werden, durch moderne Arbeitsbedingungen und sozusagen Gott als oberster Instanz – das beflügelt und ist ein besonderer Spirit!

Was bedeutet die Verantwortung im Job für Sie als gläubigen Katholiken?

Stipsits: Das aktive Gestalten in der Heimat, in der Kirche, war für mich das Um und Auf bei der beruflichen Rückkehr ins Burgenland: etwas machen zu können, mit dem ich mich ein Leben lang identifiziere, zum Wohle der Menschen.

Wie stark ist die Diözese von den Teuerungen betroffen?

Stipsits: Wie jedes Unternehmen sind wir von den Kostensteigerungen stark betroffen. Dieses Budget war schmerzhaft und wir haben ein starkes Sparziel vorgelegt. Deshalb gibt es auch die neue Generaldirektion, um Synergien zu nutzen.

Bemerkt man die heutige Entwicklung an den Kirchenbeiträgen und Kirchenaustritten?

Stipsits: Leider nicht nur bei finanziellen Härtefällen, generell reagieren manche aus meiner Sicht etwas zu schnell mit einem Austritt. Wir müssen im Gegenzug aufzeigen, was die Kirche tagtäglich an harter Arbeit leistet, in der Diözese, in den Pfarren bis hin zu Institutionen wie der Caritas. Und dass es schwierig ist, die heutigen Herausforderungen zu stemmen.

Das heißt, das Bild der „reichen“ Kirche ist veraltet?

Stipsits: Die Kirche muss sich in finanzieller Hinsicht ganz neu aufstellen. Wir reden hier insgesamt von einem der größten Unternehmen im Burgenland, mit der Caritas zusammen haben wir über 1.000 Beschäftigte. Diesen hohen Personalaufwand muss man laufend finanzieren. Wir renovieren nicht nur Kirchen und erhalten Kulturdenkmäler oder kümmern uns um die landwirtschaftliche Struktur im Burgenland, sondern haben auch gesellschaftspolitisch als Arbeitgeber eine große Verantwortung. Diese Bereiche wollen wir erhalten und zukunftsfit machen.

Wird es dazu notwendig sein, Immobilien oder sogar eine Kirche zu verkaufen?

Stipsits: Nichts ist ausgeschlossen, aber das wollen wir natürlich vermeiden. Man muss aber nur über die Grenzen schauen, da ist es gang und gäbe, dass manche Kirchen zu Veranstaltungszentren werden. Daher braucht es die finanzielle Unterstützung der Menschen. Mit dem Kirchenbeitrag wird die Kirche in ihren Aufgaben gestützt und tut Gutes. Es geht um den Glauben – und was kann es in der heutigen Zeit Wichtigeres geben als Gott und Frieden?

Was sind neben der Reorganisation die größten Projekte?

Stipsits: Da gibt es vieles in der Pipeline, etwa den Ausbau im Bereich der Digitalisierung oder die bessere Vermarktung unseres Martins-Shops. Andere Projekte werden bald präsentiert.

Grüne Technologien spielen ebenso eine Rolle. Gibt’s bald Photovoltaik am Kirchendach?

Stipsits: Eine Kooperation mit der Burgenland Energie ist im Gespräch und wir haben viele gemeinsame Ideen. An den Kirchen selbst ist Photovoltaik ein heikles Thema, aber wir haben einerseits die Gebäude der Diözese und andererseits interessante Flächen, die sich für Photovoltaik oder Windkraft eignen. Die Diözese geht auch hier einen modernen Weg mit dem Ziel, die CO2-Emissionen um zwei Prozent zu reduzieren.

Was bedeutet die Zusammenarbeit mit Bischof Zsifkovics für Sie und wie ist das Verhältnis zum Land? Sie waren ja früher ein Schulkollege von Landeshauptmann Doskozil …

Stipsits: Ja, der Herr Landeshauptmann und ich haben zusammen die Schulbank gedrückt. Die Zusammenarbeit mit dem Herrn Bischof ist eine sehr professionelle, geprägt von hoher Wertschätzung. Ich bin sehr dankbar dafür. Er hat sich gut überlegt, wie man etwas frischen Wind in die Diözese bringen kann. Das ist mir bis jetzt, glaube ich, ganz gut gelungen.