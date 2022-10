80 Jahre und voller Energie: „Geht nicht gibt’s nicht“

Werbung

Seit seinem 65. Lebensjahr ist er zwar „eigentlich“ in Pension, aber er arbeitet dennoch fast 35 Stunden pro Woche als Baukoordinator, Gutachter, Geschäftsführer bei zwei Baufirmen und Berater, unter anderem bei der Blauen Lagune. „Man zieht mich gerne bei komplexen Dingen heran“, so Badjura, „aber meistens sind nicht die Dinge komplex, sondern lediglich die Behörden mühsam, aber ich scheue mich nicht, mich mit ihnen anzulegen.“

Eine Aussage, die man ihm sofort glaubt. „Oft kommt man zu mir, wenn es Probleme gibt, dann löse ich sie entweder selber oder ich kenne jemanden, der sie lösen kann“, präzisiert Badjura seine Arbeitseinstellung. „Ich bin hartnäckig, und wenn es heißt, irgendwas geht nicht, dann komme ich erst richtig in Fahrt.“ Bei seiner Tätigkeit schaut er auch nicht auf die Uhr: „So bleibe ich in Gesellschaft und bekomme auch noch Geld dafür.“ Viele seiner Kunden sind längst Freunde geworden.

Fotos von damals zeigen Jürgen Badjura in freier Natur an den Ringen und im Handstand auf der Cheopspyramide. Foto: Gaby Schätzle

So vielseitig interessiert der Baumeister ist, so bunt ist seine illustre und große Freundesschar, darunter Architekten, Leute aus der Pharmabranche, ein Psychologe, der sich mit Elektroautos auskennt und sich mit UFOs beschäftigt, oder ein Uhrensammler, der am Dachboden eine Turmuhr hat, deren Pendel bis in den ersten Stock hinunter schwingt.

Viele Passionen und Hobbys

Er selbst bezeichnet sich als „lebensfroh“: „Ich war mal verklemmt, das hat sich geändert, aber ich hatte weniger Freundinnen, als man mir andichtet.“ In seiner Kindheit war er gesundheitlich eher angeschlagen, zwei Jahre lang kaum lebensfähig, dann überdurchschnittlich häufig krank. Das änderte sich mit der Pubertät, die brachte ihn auf die Überholspur. Die Anzahl der Passionen und Hobbys, die er früher pflegte, würde für drei oder mehr Personen ausreichen: Hoch hinaus wollte er beim Fallschirmspringen und Segelfliegen, tief hinunter beim Presslufttauchen. Vielseitigkeit bewies er im 12-Kampf, harmonischen Gleichklang mit dem Pferd beim Dressurreiten und kämpferischen Ehrgeiz als Wettkampfturner. Fotos von damals zeigen ihn in freier Natur an den Ringen und im Handstand auf der Cheopspyramide.

Neugierde als Triebfeder

Zuhause fühlte er sich beim Sport und in der Elektronik: „Ich habe Radiosender gebaut, die man nicht betreiben darf, ohne Bewilligung. Ich habe nicht viel gesendet, ich wollte nur schauen, ob es geht, dann war es für mich erledigt.“

Und auch jetzt in seinem „Unruhestand“ gibt es für ihn keine Langeweile. Er widmet sich mit Stolz seiner Familie – Sohn und Tochter mit Ehemann und besonders seiner Enkelin. Fünf Mal in der Woche ertüchtigt er sich im Fitness-Studio, „und hier mache ich auch Geschäfte.“

Fünf Mal in der Woche ertüchtigt sich Jürgen Badjura im Fitness-Studio. Foto: Gaby Schätzle

Seit einiger Zeit lernt er Englisch, Italienisch und bereits seit fünf Jahren Hebräisch: „Das ist kompliziert, aber ich habe damit angefangen, als ich eine Freundin aus Tel Aviv hatte.“ Und für allfällige Geschäftskontakte hat er auch eine hebräische Visitenkarte.

Sein Interesse an Wissenschaft und Geschichte lebt er lesend und in mehreren Diskussionsrunden aus, unter anderem im KLD, im Klub der logischen Denker, den er jeden Mittwoch besucht. Sein musikalisches Talent schult er in einem wöchentlichen Unterricht für Jazz- und klassisches Klavier.

Dass er seit 60 Jahren nie sonderlich krank war, führt der Fan der althergebrachten Glühbirne („die alten Glühbirnen haben ein eher rotes Frequenzspektrum, das ist für unseren Melatoninspiegel viel gesünder als das blaue von TV, Laptop und Energiesparlampen“) auf sein stimmiges Lebenskonzept zurück: „Ich kaufe nur Bio und von Leuten, die ich kenne, ich esse keine toten Lebensmittel und meide Transfette und Zucker.“

Seinen Hang zur Technik pflegt er im Klub der Mikrowellenfreunde. Und wenn ihm dann noch Zeit bleibt, sortiert und inventarisiert er sein umfangreiches Lager an Werkzeug und Elektronik, seine 150 Radio-Antiquitäten, die 10.000 Schallplatten und die Turngeräte seiner Sammlung, darunter ein Reck und einen Barren: „Ich werfe nichts weg, ich hinterlasse das der Nachwelt gut geordnet und systematisiert.“

Seine Selbsterkenntnis: „Ich bin nicht konsequent, sondern stur!“ Sein Plan: „Weitermachen!“

