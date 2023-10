Köpfe der Woche: Fabio Halb und Stefanie Graf

Dem zweiten Treffen der jungen Ortschefs in Oberösterreich stand Mühlgrabens SP-Bürgermeister wieder als Sprecher vor: Fabio Halb ist mit 26 der jüngste Bürgermeister im Burgenland, insgesamt sind 17 jünger als 40 Jahre. Die Plattform junger Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vertritt bundesweit 188 „U-40-Ortschefs“. Junge Verantwortungsträger sieht Halb für die Gemeinden als Chance: „Sie haben einen anderen Zugang zu Themen und begeistern sich auch für die Kommunalpolitik.“

Junge Volkspartei mit neuer Landesgeschäftsführerin

Die 25-jährige Stefanie Graf aus St. Margarethen sorgt als neue Landesgeschäftsführerin in der JVP für frischen Schwung. Zusammen mit Landesobfrau Vanessa Tuder und Thomas Otrok kümmert sich Graf um die organisatorische Ausrichtung der VP-Vorfeldorganisation. Da die Junge Volkspartei bekanntermaßen ein Pool für Nachwuchs-Hoffnungen in der Partei ist, könnte man von diesen Namen auch in Zukunft noch öfter hören. In der nächsten Zeit jedenfalls sind einige Events geplant.